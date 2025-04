Mef Francesco Soro nuovo dg | chi è l’avvocato e manager pubblico scelto da Giorgetti

Francesco Soro è il nuovo capodipartimento dell’economia del Mef. Il manager indicato dal ministro Giorgetti prende il posto di Marcello Sala che ha rassegnato le dimissioni contestualmente alla nomina nell’ambito del Cda di Nexi. Romano, cinquantacinque anni, un ricco curriculum da avvocato e manager pubblico, Francesco Soro ha spaziato nelle sue esperienze su .L'articolo Mef, Francesco Soro nuovo dg: chi è l’avvocato e manager pubblico scelto da Giorgetti proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 (Adnkronos) –è ilcapodipartimento dell’economia del Mef. Ilindicato dal ministroprende il posto di Marcello Sala che ha rassegnato le dimissioni contestualmente alla nomina nell’ambito del Cda di Nexi. Romano, cinquantacinque anni, un ricco curriculum da avvocato eha spaziato nelle sue esperienze su .L'articolo Mef,dg: chi èdaproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 .com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Mef, Francesco Soro nuovo dg: chi è l’avvocato e manager pubblico scelto da Giorgetti - (Adnkronos) – Francesco Soro è il nuovo capodipartimento dell’economia del Mef. Il manager indicato dal ministro Giorgetti prende il posto di Marcello Sala che ha rassegnato le dimissioni contestualmente alla nomina nell’ambito del Cda di Nexi. Romano, cinquantacinque anni, un ricco curriculum da avvocato e manager pubblico, Francesco Soro ha spaziato nelle sue esperienze su […] 🔗periodicodaily.com

Papa Francesco, Fialdini: “La sua telefonata ha inventato nuovo protocollo tv” - “È stato un momento specialissimo, certamente per noi che l’abbiamo vissuto in prima persona, ma anche per il pubblico italiano perché quella è stata la prima volta per la televisione italiana di Papa Francesco che poi ha segnato il passo per altre interviste”. Così Francesca Fialdini ricorda a LaPresse la telefonata del dicembre 2016 quando lei e Franco Di Mare a ‘Unomattina’ ascoltarono Bergoglio in diretta. 🔗lapresse.it

Papa Francesco tra conti in rosso e riforme non finite: i dossier che attendono il nuovo Pontefice - L'eredità di Papa Francesco sembrerebbe pesare particolarmente sulle spalle del Conclave. A preoccupare sono i dossier aperti e mai chiusi da Bergoglio, così come la situazione delle casse del Vaticano. Appena eletto, il Pontefice enunciò la mala gestione delle finanze nello Stato, eppure dopo 12 anni la situazione non sembra essere migliorata L'articolo Papa Francesco tra conti in rosso e riforme non finite: i dossier che attendono il nuovo Pontefice proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Approfondimenti da altre fonti

Mef, Francesco Soro nuovo dg: chi è l'avvocato e manager pubblico scelto da Giorgetti; Sala lascia il Mef per Nexi, al Dipartimento Economia Giorgetti nomina Soro; Mef, Marcello Sala si dimette per passare a Nexi. Al suo posto il ministro Giorgetti indica come direttore generale Francesco Soro; MEF, Marcello Sala lascia per Nexi. All'Economia arriva Francesco Soro. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Mef, Francesco Soro nuovo dg: chi è l'avvocato e manager pubblico scelto da Giorgetti - (Adnkronos) - Francesco Soro è il nuovo capodipartimento dell’economia del Mef. Il manager indicato dal ministro Giorgetti prende il posto di Marcello Sala che ha rassegnato le dimissioni contestualme ... 🔗msn.com

Marcello Sala lascia il Mef per Nexi: al suo posto Giorgetti nomina Francesco Soro - Sala si è dimesso da direttore generale del Tesoro. Come suo successore il ministro ha indicato l’attuale ad dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ... 🔗corriere.it

MEF, Marcello Sala lascia per Nexi. All'Economia arriva Francesco Soro - (Teleborsa) - Marcello Sala ha rassegnato le sue dimissioni da capodipartimento dell'Economia del MEF, contestualmente alla nomina nell'ambito del CdA di Nexi. Lo rende noto il ministero, aggiungendo ... 🔗finanza.repubblica.it