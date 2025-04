Medio Oriente altro attacco su Gaza Uccise 16 persone

Medio Oriente. Sono almeno 16 le persone Uccise nella Striscia di Gaza, oggi, a seguito di attacchi israeliani.Servizio di Massimiliano Cochi Medio Oriente, altro attacco su Gaza. Uccise 16 persone TG2000. 🔗 Tv2000.it - Medio Oriente, altro attacco su Gaza. Uccise 16 persone La guerra in. Sono almeno 16 lenella Striscia di, oggi, a seguito di attacchi israeliani.Servizio di Massimiliano Cochisu16TG2000. 🔗 Tv2000.it

Attaccò Bergoglio sul Medio Oriente, il rabbino Di Segni:: "Auguri di guarigione" - La malattia di papa Francesco, se non le azzera, accorcia le distanze fra i cattolici e i fratelli maggiori di fede ebraica. Sullo sfondo delle tensioni degli ultimi mesi, dettate dalla guerra in Medio Oriente, che hanno visto Bergoglio accusato di alimentare l’antisemitismo per via del suo interrogarsi sulla sussistenza di un atto di genocidio nella Striscia di Gaza per mano di Tel Aviv – l’affondo è stato del rabbino Eliezer Simcha Weisz, membro del Gran rabbinato d’Israele –, adesso arriva la notizia di una prova di disgelo. 🔗quotidiano.net

Medio Oriente, attacco israeliano in Cisgiordania. Giallo su corpi ostaggi - Medio Oriente, attacchi israeliani in Cisgiordania e il giallo sui corpi consegnati da Hamas. Servizio di Marino Galdiero The post Medio Oriente, attacco israeliano in Cisgiordania. Giallo su corpi ostaggi first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Medio Oriente, niente aiuti per Gaza. Attacco terroristico ad Haifa - Israele ha sospeso l’ingresso degli aiuti a Gaza. C’è stato un attacco terroristico ad Haifa. Israele ha espresso irritazione contro la vittoria agli Oscar del documentario ‘No Other Land’. Servizio di Marco Burini e Alessandra Buzzetti The post Medio Oriente, niente aiuti per Gaza. Attacco terroristico ad Haifa first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Tensione a Beirut: attacco aereo israeliano contro edificio nella periferia sud - BEIRUT - La tensione in Medio Oriente è tornata a salire dopo che un aereo da caccia israeliano ha lanciato un missile contro un edificio nella periferia sud di Beirut, nel quartiere di Hadath, preced ... 🔗giornaledipuglia.com

Medio Oriente, Meloni: "A Gaza situazione sempre più tragica, sosteniamo sforzi Paesi arabi" - Medio Oriente, Meloni: "A Gaza situazione sempre più tragica, sosteniamo sforzi Paesi arabi" "L'Isola dei famosi 2025", ecco i primi dodici concorrenti della nuova edizione Aereo da guerra Usa ... 🔗msn.com

MEDIO ORIENTE: Yemen, recuperati 68 corpi dopo raid Usa a Saada - TV Houthi - (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul Medio Oriente: 11,10 - Nello Yemen sono stati recuperati 68 corpi e 47 persone sono rimaste ferite dopo un attacco Usa a Saada che ha colpito un centro di ... 🔗msn.com