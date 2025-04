Medico in pensione travolto e ucciso sulle strisce la procura indaga per omicidio stradale

procura di Grosseto, per il tramite del pm Valeria Lazzarini, ha aperto un procedimento penale sul tragico incidente costato la vita venerdì scorso, 25 aprile al 65enne di origine moldava Eugeniu Dabija, Medico in pensione, iscrivendo formalmente nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di omicidio stradale un 34enne grossetano che ha travolto alla guida della sua auto l’uomo mentre stava attraversando via Senese sulle strisce pedonali con la bicicletta a mano.Il sostituto procuratore, dopo aver convalidato il sequestro dei mezzi a cui avevano proceduto nell’immediatezza gli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi, ha disposto l’autopsia sulla salma della vittima per confermare che il decesso sia stato dovuto ai gravissimi politraumi riportati causati dall’impatto con il parabrezza della vettura e poi dalla rovinosa caduta sull’asfalto: l’incarico sarà conferito oggi (30 aprile) alle 10 negli uffici del tribunale di Grosseto, al Medico legale Paola Kildani, della medicina legale di Siena. 🔗 GROSSETO – Ladi Grosseto, per il tramite del pm Valeria Lazzarini, ha aperto un procedimento penale sul tragico incidente costato la vita venerdì scorso, 25 aprile al 65enne di origine moldava Eugeniu Dabija,in, iscrivendo formalmente nel registro degliti per l’ipotesi di reato diun 34enne grossetano che haalla guida della sua auto l’uomo mentre stava attraversando via Senesepedonali con la bicicletta a mano.Il sostitutotore, dopo aver convalidato il sequestro dei mezzi a cui avevano proceduto nell’immediatezza gli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi, ha disposto l’autopsia sulla salma della vittima per confermare che il decesso sia stato dovuto ai gravissimi politraumi riportati causati dall’impatto con il parabrezza della vettura e poi dalla rovinosa caduta sull’asfalto: l’incarico sarà conferito oggi (30 aprile) alle 10 negli uffici del tribunale di Grosseto, allegale Paola Kildani, della medicina legale di Siena. 🔗 Corrieretoscano.it

