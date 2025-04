Media presidente Spd vicecancelliere e ministro finanze

presidente dell'Spd, Lars Klingbeil, diventerà vicecancelliere e ministro delle finanze. Lo riporta Ntv. Klingbeil è presidente dei socialdemocratici dal 2021.

Usa, media: "Musk ha chiesto a Trump di revocare i dazi" | Il presidente: "La Cina vuole un accordo, aspetto una chiamata" - Von der Leyen al premier cinese: "Evitare l'escalation". Pechino: "Non accetteremo ricatti dagli Usa". Trump: "Nessuna pausa". Palazzo Chigi sulla bozza di risposta Ue: "La guerra commerciale non avvantaggia nessuno" 🔗tgcom24.mediaset.it

Media: Trump prepara "nuovi siluri" nei prossimi cento giorni | Le maggiori università americane si alleano contro il presidente - Secondo quanto scrive "Reuters online", l'inquilino della Casa Bianca punta a concentrarsi su accordi commerciali e colloqui di pace 🔗tgcom24.mediaset.it

Media,in Germania raggiunto l'accordo tra Unione-Spd-Verdi - Cdu-Csu e la Spd hanno raggiunto un accordo con i Verdi sulla modifica della costituzione per sbloccare gli investimenti nella difesa e nelle infrastrutture. Lo riportano diversi organi di stampa. Secondo il quotidiano Bild i Verdi avrebbero ottenuto un aumento dei fondi destinati alla tutela del clima e per i Laender. I gruppi parlamentari dei partiti sono riuniti da stamattina. Il voto sulla modifica della costituzione è previsto per martedì. 🔗quotidiano.net

