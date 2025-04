McTominay | l’uomo di cui il Napoli non sapeva di aver bisogno

McTominay sta lasciando sempre più il segno nel Napoli di Antonio Conte, che attualmente domina la classifica del campionato. Il centrocampista del Napoli Scott . L'articolo McTominay: l’uomo di cui il Napoli non sapeva di aver bisogno proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Forzazzurri.net - McTominay: l’uomo di cui il Napoli non sapeva di aver bisogno Scottsta lasciando sempre più il segno neldi Antonio Conte, che attualmente domina la classifica del campionato. Il centrocampista delScott . L'articolodi cui ilnondiproviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Forzazzurri.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pagelle – La spallata di McTominay è il calcio. Conte è l’uomo dell’unica rivoluzione vista a Napoli - Le pagelle di Napoli-Fiorentina 2-1, a cura di Fabrizio d’Esposito. MERET. Prosegue il surreale marzo del giovane Meret: come già l’Inter, che aveva tirato una sola volta in porta, pure la Fiorentina centra i pali nell’unica occasione avuta quando segna l’attaccante che viene dalla Terra del ghiaccio e del fuoco. Certo, poi l’osannato Kean lo anticipa con la cabeza dopo la mezzora del primo tempo mentre lui esce abbracciando il vuoto cosmico, ma è sempre poco per giudicarlo – senza voto DI LORENZO. 🔗ilnapolista.it

Pagelle Monza-Napoli 0-1: Scott McTominay è sempre l’uomo della provvidenza - Il Napoli non è bello, soffre, ma a questo punto della stagione sono i tre punti che contano e la squadra di Antonio Conte raggiunge l’obiettivo all’U-Power Stadium di Monza. Una partita molto complicata per Lukaku e compagni, che rischiano anche più volte di andare sotto nel corso del primo tempo e riescono a sbloccare il risultato solo al minuto 72. Ed ecco che – almeno fino a domani – i partenopei e l’Inter sono di nuovo appaiati in testa alla classifica di Serie A. 🔗sportface.it

Corriere dello Sport: «McTominay, l’uomo in più del Napoli: gol, chilometri e sogni scudetto» - Corriere dello Sport: «McTominay, l’uomo in più del Napoli: gol, chilometri e sogni scudetto»"> Scott McTominay è diventato il volto simbolo della rincorsa azzurra al sogno tricolore. Con il gol decisivo a Monza — il suo nono in campionato e il decimo stagionale contando la Coppa Italia — il centrocampista scozzese ha rafforzato la sua candidatura a miglior colpo di mercato dell’estate italiana. 🔗napolipiu.com

Approfondimenti da altre fonti

L’uomo in più: McTominay e Napoli, un amore da scudetto; Da Scatto a Scott Scudetto: McTominay l'uomo in più del Napoli; McTominay lancia il Napoli: perché è l'uomo chiave per lo scudetto; Napoli, ecco Papa Scott: la benedizione di McTominay verso lo scudetto. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Quanto vale oggi McTominay dopo una stagione a Napoli? La cifra e l'idea di De Laurentiis - E' Scott McTominay l'uomo copertina del Napoli in questa incredibile stagione di rilancio in cui la squadra azzurra, grazie al lavoro di Antonio Conte e di tutti i protagonisti coinvolti, è passata da ... 🔗msn.com

L’uomo in più: McTominay e Napoli, un amore da scudetto - Allo United era soprannominato The Savior, il salvatore. A Napoli ha preso un altro soprannome. “Chiamatemi McFratm, mi piace”. Avercelo, un fratello come Scott McTominay: si è integrato in pochi mesi ... 🔗informazione.it

Scott McTominay, chi è l'eroe di Napoli: «Vincere lo scudetto qui sarebbe il mondo» - Scott McTominay, vent'anni allo United, dall'estate scorsa a Napoli, vista mare, quando è arrivato ha spalancato gli occhioni azzurri: «Amazing». E non è soltanto questione di clima, sole, cibo. «Qui ... 🔗informazione.it