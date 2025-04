Mazzata per l’Inter prima del Barcellona | Inzaghi incassa il rifiuto

l’Inter si prepara alla sfida di questa sera contro il Barcellona, ma in attesa del fischio d’inizio Simone Inzaghi incassa una brutta notizia dalla sua dirigenza.La trasferta di oggi a Barcellona rappresenta più di una semplice semifinale di andata di Champions League – che già di per sé è molto – per l’Inter. I nerazzurri sono chiamati a una grande prova di forza, più mentale che tecnica, per invertire la rotta dopo le recenti brutte prestazioni. Fuori dalla Coppa Italia e scavalcati in campionato dal Napoli, i ragazzi di Inzaghi si ritrovano adesso con l’Europa come principale ancora di salvezza stagionale.Mazzata per l’Inter prima del Barcellona: Inzaghi incassa il rifiuto. (LaPresse) TvPlay.itMa non c’è solo il campo, nei pensieri della dirigenza nerazzurra. È chiaro a tutti, in società e non solo, che il crollo in questo finale di stagione è sintomo di una rosa non così completa come si sperava in estate. 🔗 Tvplay.it - Mazzata per l’Inter prima del Barcellona: Inzaghi incassa il rifiuto si prepara alla sfida di questa sera contro il, ma in attesa del fischio d’inizio Simoneuna brutta notizia dalla sua dirigenza.La trasferta di oggi arappresenta più di una semplice semifinale di andata di Champions League – che già di per sé è molto – per. I nerazzurri sono chiamati a una grande prova di forza, più mentale che tecnica, per invertire la rotta dopo le recenti brutte prestazioni. Fuori dalla Coppa Italia e scavalcati in campionato dal Napoli, i ragazzi disi ritrovano adesso con l’Europa come principale ancora di salvezza stagionale.perdelil. (LaPresse) TvPlay.itMa non c’è solo il campo, nei pensieri della dirigenza nerazzurra. È chiaro a tutti, in società e non solo, che il crollo in questo finale di stagione è sintomo di una rosa non così completa come si sperava in estate. 🔗 Tvplay.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter, mazzata per il Barcellona: la notizia è terribile - Arriva subito una notizia che potrebbe cambiare tutto lo scenario, in caso di qualificazione in semifianle L’Inter ha brillantemente superato il test Bayern Monaco-Cagliari, vincendo sia in Germania l’andata dei quarti di finale di Champions League sia il 32esimo turno di campionato, due importanti partite per rilanciare le ambizioni europee e nazionali della squadra di Simone Inzaghi. All’Allianz Arena decisive le reti di Lautaro Martinez e Davide Frattesi, intervallate dal momentaneo 1-1 di Thomas Muller. 🔗tvplay.it

Inter, Zanetti racconta l’aneddoto: «Prima della semifinale col Barcellona dissi una cosa a Mourinho. Le partite contro Messi…» - Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato della sua esperienza da dirigente e ha raccontato curiosi aneddoti sull’anno del Triplete Intervenuto all’evento “Match Point: dalla competizione sportiva alla collaborazione aziendale“, tenutosi a San Quirino (PN), Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha ripercorso le tappe del Triplete del 2010 e ha svelato alcuni curiosi aneddoti sulla partita contro il Barcellona di Messi. 🔗calcionews24.com

Verso Barcellona-Inter: prima la Roma poi i blaugrana. Il clamoroso precedente - Asterischi, trasferta di Bologna, 27 aprile, il derby che cambia (in negativo) l’annata, uno scudetto gettato al vento. In questa sorta di incubo nerazzurro dove tutto sembra allinearsi in maniera disgraziata proprio come nella stagione 2021/22, nel giro di una settimana il tifoso interista pare caduto in un buco nero L'articolo Verso Barcellona-Inter: prima la Roma poi i blaugrana. Il clamoroso precedente proviene da Il Primato Nazionale. 🔗ilprimatonazionale.it

Cosa riportano altre fonti

Lewandowski, mazzata Barça: c’è lesione! La sfida Inter e i tempi di recupero; Materazzi: Inter, pochi passaggi per entrare nella storia. Ecco cosa mi ha colpito del match di ieri. E contro il Barcellona...; Chi rischia in Serie A di restare fuori dalla Champions dopo il crollo dell'Italia nel Ranking Uefa; Il Barcellona contatta un tecnico che non allena da 11 anni: il dopo Xavi parte dal passato. 🔗Cosa riportano altre fonti

Inter da non credere, c’è la prima mazzata per il Barcellona: Flick è disperato - In vista della semifinale di ritorno di Champions, il Barcellona deve fare i conti con gli infortuni e il calendario: lo sfogo di Flick ... 🔗milanlive.it

Inter, verso il Barcellona in Champions: le news su infortunati e convocati - Si avvicina per l'Inter l'andata delle semifinali di Champions League contro il Barcellona, in programma al Montjuic mercoledì 30 aprile alle 21, con ritorno previsto una settimana dopo a San Siro. As ... 🔗sport.sky.it

Simone Inzaghi prima di Barcellona-Inter: “Per il campionato non dipende più da noi, ma siamo tra le prime 4 d'Europa” - CHAMPIONS LEAGUE - Simone Inzaghi torna su quanto accaduto nelle ultime due giornate e ammette che l'Inter non ha più il proprio destino nelle mani per il discorso Scudetto. Ma adesso c'è da pensare a ... 🔗eurosport.it