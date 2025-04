Maxi squalifica e addio Scudetto | verdetto UFFICIALE

Scudetto. Il verdetto del Giudice sportivo è UFFICIALE: nove giornate di squalifica.Maxi squalifica e addio Scudetto: verdetto UFFICIALE (AnsaFoto) – Calciomercato.itIl centrocampista paga a carissimo prezzo il doppio schiaffo rifilato durante la partita contro il Napoli. La sospensione di nove giornate chiude in anticipo la sua stagione ed è una mazzata per la Roma di mister Ciaralli, impegnata nella corsa al titolo nazionale Under 16.I giallorossi dovranno fare a meno di Gioele Giammattei, il giocatore più talentuoso della squadra, nei playoff Scudetto dopo che il classe 2009 ha perso la testa nel match in casa del Napoli vinto 2-0 vale per l’andata degli ottavi.“Schiaffo all’avanbraccio dell’assistente arbitrale”: 9 giornate di squalifica a Giammattei della RomaA metà primo tempo, sulla linea di fondo, il numero dieci dei capitolini ha rifilato uno schiaffetto sulla schiena a un difensore avversario beccandosi il rosso. 🔗 Calciomercato.it - Maxi squalifica e addio Scudetto: verdetto UFFICIALE Stangata pesantissima che rischia di avere ripercussioni enormi sulla lotta. Ildel Giudice sportivo è: nove giornate di(AnsaFoto) – Calciomercato.itIl centrocampista paga a carissimo prezzo il doppio schiaffo rifilato durante la partita contro il Napoli. La sospensione di nove giornate chiude in anticipo la sua stagione ed è una mazzata per la Roma di mister Ciaralli, impegnata nella corsa al titolo nazionale Under 16.I giallorossi dovranno fare a meno di Gioele Giammattei, il giocatore più talentuoso della squadra, nei playoffdopo che il classe 2009 ha perso la testa nel match in casa del Napoli vinto 2-0 vale per l’andata degli ottavi.“Schiaffo all’avanbraccio dell’assistente arbitrale”: 9 giornate dia Giammattei della RomaA metà primo tempo, sulla linea di fondo, il numero dieci dei capitolini ha rifilato uno schiaffetto sulla schiena a un difensore avversario beccandosi il rosso. 🔗 Calciomercato.it

