Ilrestodelcarlino.it - Maxi rissa e minacce tra ragazzini: "Allarme sicurezza, più vigilanza" Botte da orbi – forse un regolamento di conti – tra minorenni negli spazi esterni del centro sociale La Stalla in via Carbonara a San Giovanni in Persiceto. "Ci hanno informato che domenica sera – spiega Mauro Bini, il presidente del centro sociale – verso le 21,30–22, attorno all’edificio, ci sono stati episodi di violenza inaudita tra gruppi di ragazzi. Episodi che hanno causato paura e apprensione nei residenti delle abitazioni limitrofe al centro sociale. Alcuni cittadini hanno avvisato le forze dell’ordine, poi giunte sul posto. Mi riferiscono che dei minorenni se le sono date di santa ragione e si sono minacciati reciprocamente con frasi del tipo ’ti ammazzo’ o ’ti rovino per tutta la vita’ e quant’altro".E il presidente continua: "Episodi di questa gravità non si sono mai verificati in zona, ma abbiamo sempre avuto ragazzi abbastanza tranquilli, al massimo ci hanno rotto dei vasi di fiori, ma niente più. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

