Maxi-inchiesta sulle mascherine Covid l' ex direttore delle Dogane e assessore in Calabria interrogato dal giudice

Maxi-inchiesta della Procura di Forlì sulle mascherine Covid, che ha riguardato anche l'ex deputato forlivese Gianluca Pini. Dopo l'uscita di scena dell'ex parlamentare, che ha patteggiato nell'ottobre 2023 una pena a circa due anni. 🔗 Forlitoday.it - Maxi-inchiesta sulle mascherine Covid, l'ex direttore delle Dogane e assessore in Calabria interrogato dal giudice Nuovo capitolo nella lunga udienza preliminare che nasce dalladella Procura di Forlì, che ha riguardato anche l'ex deputato forlivese Gianluca Pini. Dopo l'uscita di scena dell'ex parlamentare, che ha patteggiato nell'ottobre 2023 una pena a circa due anni. 🔗 Forlitoday.it

Commissione d’inchiesta covid, FdI: “Importate 880 mln di mascherine contraffatte pagate 1,25 mld €, 7 euro l'una, 4 volte il prezzo del mercato” - Fratelli d'Italia punta il dito contro l'ex commissario Arcuri, FI: "Fratelli d'Italia sta commentando l'andamento dei lavori anticipando come già accertati e conclusivi i contenuti di alcune audizioni fin qui svolte" La commissione d'inchiesta Covid si infiamma. Una conferenza stampa organiz 🔗ilgiornaleditalia.it

Covid, esplode lo scandalo mascherine cinesi contraffatte. Fdl punta il dico contro il governo Conte - Roma, 19 febbraio 2025 – Nei lavori della commissione Covid “sta emergendo uno scandalo” che “dimostra o la sciatteria o la malafede di chi doveva garantire la sicurezza degli italiani e invece ha garantito tutt'altro. In ogni caso, queste persone bisogna chiamarle a rispondere”. I parlamentari di FdI, di fronte al "silenzio generale” sui lavori della commissione di inchiesta, si sono detti “costretti” a sollevare in una conferenza stampa alla Camera il caso degli “880 milioni di mascherine contraffatte, pagate 1,25 miliardi, acquistate dal commissario Arcuri a 3-4 volte il prezzo di ... 🔗quotidiano.net

Conte sapeva di acquistare mascherine inidonee a caro prezzo? Un inquietante interrogativo scuote la commissione Covid - È iniziata alle 10.45 di mattina, ha avuto una pausa di una manciata d’ore nel pomeriggio, è ricominciata alle 19.45 ed è terminata a notte fonda. La seconda lunga audizione in commissione Covid dell’ing. Dario Bianchi, rappresentante della Jc Electronics, seppur costellata di interruzioni da parte dei rappresentanti di Pd e M5s, ha offerto spunti di dibattito politico sul tema dell’acquisto di mascherine in piena emergenza pandemica. 🔗secoloditalia.it

Maxi-inchiesta sulle mascherine Covid, l'ex direttore delle Dogane e assessore in Calabria interrogato dal giudice; Processo per la truffa delle mascherine Covid, il giudizio sull'ex direttore delle Dogane Minenna resta a Forlì; Gianluca Pini arrestato, l’affare delle mascherine e le carte dell’inchiesta: “Le certificazioni erano false”; L'appalto milionario per le mascherine Covid irregolari: a che punto è il processo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Mascherine dalla Cina, assolto l'ex commissario straordinario Arcuri. L'abuso d'ufficio no... - AGI - Assolto l'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, accusato di abuso d'ufficio in relazione all'inchiesta della procura di Roma sulla maxifornitura di mascherine ... 🔗msn.com

Covid, mascherine pericolose: l’ex commissario Domenico Arcuri a processo per abuso d’ufficio - Mascherine anti Covid pericolose per la salute ed acquistate mediante modalità sospette. L ’ex commissario per l’emergenza Domenico Arcuri comparirà il 15 settembre con l’accusa di abuso d’ufficio, ... 🔗ilcorrieredelgiorno.it

Covid, Buonguerrieri (FdI): immesse mascherine non idonee, andremo fino in fondo - Roma, 19 feb – I lavori in Commissione di inchiesta sul Covid “stanno procedendo speditamente, nonostante l'ostruzionismo delle sinistre: ieri abbiamo udito in audizione il dottor Miguel Martina, già ... 🔗9colonne.it