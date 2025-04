Maxi incendio sulle colline di Gerusalemme Hamas ai palestinesi | Bruciate tutto

Hamas di un messaggio su Telegram che ha incoraggiato i «giovani della Cisgiordania, giovani di Gerusalemme e i palestinesi all’interno di Israele» a bruciare «i boschi, le foreste, le case e le auto dei coloni» e «tutto ciò che potete», sulle colline di Gerusalemme – appunto – si sono sviluppati grossi incendi, che hanno portato il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarare emergenza nazionale nello Stato ebraico. Chiusa l’autostrada verso Tel Aviv.BREAKING: massive wildfires around Jerusalem area, Israel. thread #Israel #IsraelWildFireSource: https:t.conDrgz6VPO7 pic.twitter.comvH0CZCLBpn— Efrat Fenigson (@efenigson) April 30, 2025«Bruciate Israele», si legge in un post di Hamas su Telegram, in cui il gruppo islamista spiega che l’obiettivo è «vendicare Gaza», perché gli abitanti della Striscia attendono «la vendetta delle persone libere». 🔗 Lettera43.it - Maxi incendio sulle colline di Gerusalemme, Hamas ai palestinesi: «Bruciate tutto» Dopo la pubblicazione da parte didi un messaggio su Telegram che ha incoraggiato i «giovani della Cisgiordania, giovani die iall’interno di Israele» a bruciare «i boschi, le foreste, le case e le auto dei coloni» e «ciò che potete»,di– appunto – si sono sviluppati grossi incendi, che hanno portato il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarare emergenza nazionale nello Stato ebraico. Chiusa l’autostrada verso Tel Aviv.BREAKING: massive wildfires around Jerusalem area, Israel. thread #Israel #IsraelWildFireSource: https:t.conDrgz6VPO7 pic.twitter.comvH0CZCLBpn— Efrat Fenigson (@efenigson) April 30, 2025«Israele», si legge in un post disu Telegram, in cui il gruppo islamista spiega che l’obiettivo è «vendicare Gaza», perché gli abitanti della Striscia attendono «la vendetta delle persone libere». 🔗 Lettera43.it

