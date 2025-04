Maxi antenna 5G Cerasa insorge

Cerasa di San Costanzo la comunicazione da parte del Suap, lo Sportello Unico per le Attività Produttive, che è stata recentemente presentata dalla società Inwit Spa la domanda per l'installazione di un'antenna 5G in un terreno comunale vicino al cimitero del paese. Al riguardo, il Suap ha convocato una conferenza dei servizi decisoria da effettuarsi in modalità asincrona, cioè senza riunioni in presenza, ma con invio telematico della documentazione da parte degli enti interessati. Diversa la gente del posto che sta esprimendo perplessità e preoccupazione per questo nuovo impianto, segnalando oltre ai risvolti legati all'inquinamento da onde elettromagnetiche la deturpazione del paesaggio che sarebbe causata da un grosso palo alto all'incirca 30 metri.

