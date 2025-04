Max Giusti apre ‘La Pisanella’ | Il primo ristorante tutto mio L’esilarante annuncio

Giusti ha aperto un ristorante tutto suo e lo ha chiamato 'La Pisanella'. Con un esilarante video condiviso sul suo profilo Instagram, il comico ha annunciato la grande novità dando una piccola anticipazione del menù. Max Giusti si è servito delle sue imitazioni più conosciute, come quella di Antonino Cannavacciuolo e Alessandro .

“Mi sono rotto le palle di chi di lamenta del politicamente corretto. Vuoi far ridere offendendo per il sesso e la pelle? Sei un cog**one”: lo sfogo di Max Giusti - Max Giusti sta continuando a girare l’Italia con il suo show teatrale “Bollicine“. Nel frattempo è andato ospite al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. Il discorso si è sviluppato attorno ai colleghi che lamentano dell’imperare del politicamente corretto. “Mi sono rotto le palle di sentire quelli che dicono che non si può più lavorare perché c’è il politicamente corretto”, ha esordito. “Molto spesso quelli che lo dicono sono quelli che pretendono ancora di usare in un film, una commedia,- ha continuato – lo stesso linguaggio che si usava negli Anni 80/90. 🔗ilfattoquotidiano.it

Max Giusti racconta l’amore con Selvaggia Lucarelli: “Mi piaceva molto la sua testa” - Ospite di “THE BSMT”, il podcast di Gianluca Gazzoli, Max Giusti racconta l’amore con Selvaggia Lucarelli. I due si sono […] Continua a leggere Max Giusti racconta l’amore con Selvaggia Lucarelli: “Mi piaceva molto la sua testa” su Perizona.it 🔗perizona.it

Max Giusti difende Affari Tuoi dopo le presunte irregolarità sganciate da Striscia La Notizia - Dopo il servizio di Striscia La Notizia, Max Giusti ha deciso di intervenire e ha preso le difese di Affari… L'articolo Max Giusti difende Affari Tuoi dopo le presunte irregolarità sganciate da Striscia La Notizia proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

