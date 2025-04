Max Giusti apre il suo primo ristorante a Roma Ecco come sarà

Max Giusti apre ‘La Pisanella’: “Il primo ristorante tutto mio”. L’esilarante annuncio - (Adnkronos) – Max Giusti ha aperto un ristorante tutto suo e lo ha chiamato 'La Pisanella'. Con un esilarante video condiviso sul suo profilo Instagram, il comico ha annunciato la grande novità dando una piccola anticipazione del menù. Max Giusti si è servito delle sue imitazioni più conosciute, come quella di Antonino Cannavacciuolo e Alessandro […] 🔗periodicodaily.com

Max Giusti lancia il suo ristorante ‘La Pisanella’ a Roma: un mix di cucina e comicità - Max Giusti inaugura il ristorante 'La Pisanella' a Roma, all'interno del Play Pisana, offrendo un menù variegato e un'atmosfera conviviale, con la gestione di chef esperti. 🔗ecodelcinema.com

