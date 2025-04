Max Gazzè Paolo Vallesi e Tricarico ma anche vino e Templi gratis | cosa fare nel weekend del primo maggio

weekend del primo maggio, che comincia giovedì per concludersi domenica, porta nell'Agrigentino tanta musica dal vivo, appuntamenti legati alla riscoperta del territorio, eventi teatrali e pure il Giovaninfesta che quest'anno approda a Lampedusa. La Amerigo Vespucci sarà a Porto. 🔗 Agrigentonotizie.it - Max Gazzè, Paolo Vallesi e Tricarico, ma anche vino e Templi gratis: cosa fare nel weekend del primo maggio Il lungodel, che comincia giovedì per concludersi domenica, porta nell'Agrigentino tanta musica dal vivo, appuntamenti legati alla riscoperta del territorio, eventi teatrali e pure il Giovaninfesta che quest'anno approda a Lampedusa. La Amerigo Vespucci sarà a Porto. 🔗 Agrigentonotizie.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Barbablù Fest, Max Gazzè protagonista della quinta edizione a Morgantina - ENNA (ITALPRESS) – Max Gazzè sarà tra i protagonisti della quinta edizione del Barbablù Fest, il festival di musica, teatro e narrazioni prodotto e realizzato da Terzo Millennio Progetti Artistici e promosso dal Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale e dalla Regione Siciliana. Ed è proprio nel Parco Archeologico di Morgantina (Aidone, Enna), ma anche a Villa Romana del Casale a Piazza Armerina e a Mazzarino, che si terranno gli appuntamenti del Barbablù Fest, nato da un’idea di Pietrangelo Buttafuoco e che prende il suo nome dalla Testa di Ade, uno dei pezzi ... 🔗unlimitednews.it

Un passo alla volta, la coinvolgente storia d'amicizia tra Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè - L'Italia è il paese dei campanili, nel senso che ogni città ha la sua identità e la difende. Ma l'Italia è anche il paese del cantautorato e, anche lì, guai a chi ce lo tocca. Ogni città, specie se grande, ha una storia di cantautori che ha le sue radici nelle canzoni popolari e nella poesia... 🔗europa.today.it

Inter-Fiorentina, Paolo Vallesi: “Un torto assurdo ma cosa ci possiamo fare adesso?” - Il famoso cantante italiano è anche un acceso tifoso della squadra viola e non riesce a capacitarsi dell’errore che ha subito la sua squadra Un episodio che grida vendetta e che lascia attoniti. Un cross palesemente fuori di almeno un metro o qualcosa del genere, una ribattuta e un calcio d’angolo da cui nasce l’azione che poi porta in vantaggio l’Inter sulla Fiorentina. Tanti tifosi viola non potevano crederci dopo la gara di una svista così clamorosa, nemmeno il famoso cantante Paolo Vallesi, tifoso della Fiorentina, che è rimasto di sasso: “Non ci posso credere e sono passati giorni e ... 🔗cityrumors.it