Mauro Corona la dura critica contro i selfie ai funerali di Papa Francesco | Vergognosa questa mania

Papa Francesco. Ai funerali di Jorge Mario Bergoglio c'erano circa 200 mila fedeli in piazza San Pietro. In 250 mila, invece, hanno reso omaggio al feretro del defunto pontefice all'interno della Basilica Papale tra mercoledì 23. 🔗 Pordenonetoday.it - Mauro Corona, la dura critica contro i selfie ai funerali di Papa Francesco: «Vergognosa questa mania» Sabato 26 aprile una folla oceanica ha voluto rendere omaggio a. Aidi Jorge Mario Bergoglio c'erano circa 200 mila fedeli in piazza San Pietro. In 250 mila, invece, hanno reso omaggio al feretro del defunto pontefice all'interno della Basilicale tra mercoledì 23. 🔗 Pordenonetoday.it

L'infanzia di Mauro Corona nell'imitazione di Maurizio Crozza: «Io sono sta allattato da una damigiana» | Il video - C'era anche Mauro Corona tra i personaggi di Maurizio Crozza nella puntata di ieri, venerdì 21 marzo in prima serata su Nove. Il comico genovese, nella sua parodia, si è soffermato sull'infanzia dell'ertano. «Non sto bevendo, sto abbracciando il mio passato. Io sono sta allattato da una damigiana... 🔗pordenonetoday.it

Mauro Corona fa sci alpinismo «in salita verso il Passo Sella»: pieno di like - Una foto di Mauro Corona mentre fa sci alpinismo ha fatto sui social il pieno di like. «In salita verso il Passo Sella. Sullo sfondo Piz Ciavazes», ha scritto l'ertano a corredo dello scatto, che lo ritrae abbronzato, in equilibrio su uno dei due sci con l'altro sollevato e con i bastoncini ben... 🔗pordenonetoday.it

«Quel boia di Netanyahu è un criminale, un genocida»: l'indignazione di Mauro Corona ricordando Papa Francesco - Mauro Corona ricorda Papa Francesco e si indigna con il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu per la tragedia di Gaza. Ieri, martedì 22 aprile, a È sempre Cartabianca, l'alpinista e scrittore ertano ha preso posizione rispondendo ai temi d'attualità. «Non dobbiamo dimenticare che il... 🔗pordenonetoday.it

Mauro Corona, la mia vita finché capita: intervista al regista Niccolò Pagani - Intervista a Niccolò Pagani, regista del documentario Mauro Corona, la mia vita finché capita, al cinema dal 5 maggio con Wanted Cinema. 🔗cinefilos.it

Mauro Corona a Verissimo: «Mi hanno ritirato la patente, sto andando dallo psicologo. L'alcol? Ho trattato male chi mi voleva bene» - È arrivato il weekend ed è tempo di Verissimo. Moltissimi gli ospiti presenti nel salotto di Silvia Toffanin, che si faranno intervistare tra confessioni a cuore aperto e ... 🔗msn.com

Mauro Corona e la dipendenza dall’alcol: “Mi hanno ritirato la patente”/ “Obbligato ad andare da psicologo” - Mauro Corona, la confessione: "Patente ritirata per alcol, costretto a seguire uno psicologo per salvarmi". Cos'ha raccontato a Verissimo ... 🔗ilsussidiario.net