della guerra tra Ucraina e Russia, tenendo vivo anche il ricordo di papa Francesco. Non è il momento di eserciti europei, di riarmi europei, di fare debiti per comprare armi in Germania o in Francia ma è il momento della pace. Quindi bisogna accompagnare Trump e l'amministrazione americana, mettere attorno ad un tavolo Russia e Ucraina, salvare vite e riportare i nostri figli alla tranquillità. Chi vuole nuove armi, chi vuole nuove guerre non è amico dell'Italia e degli italiani". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Riva del Garda, in Trentino, dove si trova per la campagna elettorale per le amministrative, accompagnato dal presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti, e dalla sindaca uscente di Riva, Cristina Santi. 🔗 Quotidiano.net - Matteo Salvini: "È il momento della pace, non delle armi" "Sono per la fineguerra tra Ucraina e Russia, tenendo vivo anche il ricordo di papa Francesco. Non è ildi eserciti europei, di rieuropei, di fare debiti per comprarein Germania o in Francia ma è il. Quindi bisogna accompagnare Trump e l'amministrazione americana, mettere attorno ad un tavolo Russia e Ucraina, salvare vite e riportare i nostri figli alla tranquillità. Chi vuole nuove, chi vuole nuove guerre non è amico dell'Italia e degli italiani". Lo ha detto il vicepremiera Riva del Garda, in Trentino, dove si trova per la campagna elettorale per le amministrative, accompagnato dal presidenteProvincia autonoma, Maurizio Fugatti, e dalla sindaca uscente di Riva, Cristina Santi. 🔗 Quotidiano.net

Salvini: E' momento della pace in memoria di Francesco, si sostenga Trump per accordo russo ucraino - (Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2025 “Non è il momento di eserciti europei, di riarmi europei, di fare debito per comprare armi in Germania o in Francia. E' il momento della pace, quindi bisogna accompagnare Trump e l'amministrazione americana per mettere intorno a un tavolo Ucraina e Russia, salvare vite e riportare i nostri figli in un momento di tranquillità.” Così il ministro dei trasporti Matteo Salvini. 🔗iltempo.it

Matteo Salvini propone pace fiscale: rottamazione cartelle in 120 rate senza sanzioni - Pace fiscale e rottamazione di tutte le cartelle esattoriali: 120 rate tutte uguali in dieci anni, senza sanzioni e interessi, per aiutare milioni di italiani onesti in difficoltà. Così Matteo Salvini, tornato in Italia dopo l'evento dei Patrioti di ieri a Madrid, ribadisce le proposte della Lega. Nelle prossime ore Salvini si confronterà con i responsabili economici del partito e gli altri dirigenti. 🔗quotidiano.net

Salvini: E' momento della pace in memoria di Francesco, si sostenga Trump per accordo russo ucraino - “Non è il momento di eserciti europei, di riarmi europei, di fare debito per comprare armi in Germania o in Francia. E' il momento della pace, quindi bisogna accompagnare Trump e l'amministrazione ame ... 🔗ilgiornale.it

Salvini a riva del guarda ribadisce la richiesta di pace tra ucraina e russia evitando nuovi riarmo in europa - Matteo Salvini a Riva del Garda invita a una soluzione pacifica del conflitto tra Ucraina e Russia, criticando il riarmo europeo e richiamando il messaggio di papa Francesco per favorire il dialogo di ... 🔗gaeta.it

Salvini: "Conte e Schlein si mettano l'anima in pace" - Così Matteo Salvini ha aperto il Congresso federale ... Il presidente Trump ha ragione, dobbiamo ottenere la pace ed è arrivato il momento che il massacro di tutti questi giovani e meno giovani ... 🔗msn.com