Matteo Arnaldi soddisfatto | Ho avuto la giusta attenzione dall’inizio alla fine

Matteo Arnaldi prosegue nella propria avventura nel Masters1000 di Madrid. Il ligure ha sconfitto lo statunitense Frances Tiafoe (n.16 del seeding) col punteggio di 6-3 7-5 e si è meritatamente conquistato l'accesso ai quarti di finale del torneo spagnolo. Sulla terra rossa della Caja Magica il miglior Arnaldi della stagione, che ha sciorinato un ottimo tennis, pagando solo un po' in termini di tensione nel momento di chiudere la sfida, quando ha servizio due volte per far calare il sipario.Per il nostro portacolori è la prima volta nei quarti a Madrid e la seconda complessivamente in un 1000, ricordando la semifinale a Montreal dell'anno scorso, in una situazione particolare perché posteriore alle Olimpiadi di Parigi. Un risultato che gli vale virtualmente la top-40."Sono contento per come ho giocato, sono stato attento dalla prima all'ultima palla.

Matteo Arnaldi: “Soddisfatto del mio livello, condizioni di gioco sempre diverse a Indian Wells” - Bisogna adattarsi alle varie condizioni. Ne ha dovuto prendere atto Matteo Arnaldi, che ieri ha compiuto una sorta di impresa, piegando la testa di serie n.7 del Masters1000 di Indian Wells, Andrey Rublev. Il ligure l’ha spuntata sullo score di 6-4 7-5, riuscendo a sfruttare i passaggi a vuoto del russo e provocandone gli errori nei momenti più importanti. Una prestazione convincente per Arnaldi, che sta ritrovando la propria miglior condizione dopo i problemi avuti ad Acapulco (Messico): “Mi sento meglio fisicamente rispetto a qualche giorno fa. 🔗oasport.it

Matteo Arnaldi: “Ho alzato il mio livello di gioco, in Australia avevo un problema al piede” - Matteo Arnaldi ha conquistato l’accesso alle semifinali del torneo di Delray Beach. Il ligure ha sconfitto il padrone di casa, Brandon Nakashima, col punteggio di 7-6 (2) 6-4 in 1 ora e 44 minuti di gioco e nella nottata italiana (02.00) giocherà contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, a sorpresa vittorioso contro il n.4 classifica mondiale, Taylor Fritz. “Io e Nakashima ci conosciamo fin da quando siamo giovani, abbiamo giocato molto insieme nel circuito juniores e la scorsa settimana abbiamo giocato insieme in doppio. 🔗oasport.it

Matteo Arnaldi cede in tre set ad Alexander Zverev dopo una lotta furibonda ad Acapulco - Ci ha provato Matteo Arnaldi (n.33 del ranking) a far saltare il banco nella sfida di primo turno dell’ATP500 di Acapulco (Messico) contro il n.2 del mondo, Alexander Zverev. Il ligure ha impegnato in quasi tre ore di gioco (2 ore e 46 minuti) il tedesco sul cemento centroamericano, andando avanti di un set, ma poi commettendo errori importanti nelle fasi decisive. Ne ha approfittato Zverev, impostosi col punteggio di 6-7 (2) 6-3 6-4. 🔗oasport.it

Arnaldi, con Madrid ho un feeling speciale; Impresa Arnaldi: fa fuori Djokovic ai Masters 1000 di Madrid. «Ho battuto il mio idolo»; Jannik Sinner parte bene agli Australian Open: «Match difficile, soddisfatto del risultato»; Arnaldi vola a Montreal: 1ª semi da “1000” e best ranking. Felice per come ho gestito una giornata tanto lunga. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

