Matteo Arnaldi scala il ranking ATP | nuova classifica con i quarti a Madrid e le proiezioni

Matteo Arnaldi ha regalato grande spettacolo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, sconfiggendo lo statunitense Frances Tiafoe in due set. Il tennista italiano ha sovvertito il pronostico della vigilia contro il numero 17 del mondo, imponendosi con il perentorio punteggio di 6-3, 7-5 e qualificandosi così ai quarti di finale del torneo sulla terra rossa della capitale spagnola. Il ligure se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra il britannico Jack Draper e lo statunitense Tommy Paul.Il risultato odierno ha permesso a Matteo Arnaldi di compiere un grande balzo in avanti nel ranking ATP, dove ha guadagnato sette posizioni virtuali rispetto all'ultimo aggiornamento. Il 24enne si è infatti issato a quota 1.410 punti e ora occupa la 37ma piazza virtuale, da dietro potrebbero superarlo soltanto il portoghese Nuno Borges (in caso di finale al Challenger di Estoril) e il canadese Gabriel Diallo (in caso di finale a Madrid).

