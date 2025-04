Matteo Arnaldi è ai quarti a Madrid | Tiafoe battuto in due set

Matteo Arnaldi supera anche lo statunitense Francis Tiafoe e vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. L’azzurro ha vinto il suo match in due set (6-3, 7-5) e ora affronterà il vincente della sfida tra Jack Draper e Tommy Paul.Articolo in aggiornamentoL'articolo Matteo Arnaldi è ai quarti a Madrid: Tiafoe battuto in due set proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Matteo Arnaldi è ai quarti a Madrid: Tiafoe battuto in due set Battere Novak Djokovic è stato solo l’inizio.supera anche lo statunitense Francise vola aidi finale del Masters 1000 di. L’azzurro ha vinto il suo match in due set (6-3, 7-5) e ora affronterà il vincente della sfida tra Jack Draper e Tommy Paul.Articolo in aggiornamentoL'articoloè aiin due set proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Matteo Arnaldi vince la battaglia con Tien e accede ai quarti a Delray Beach: decisivo il tiebreak del 3° set - Matteo Arnaldi stacca il biglietto per i quarti di finale dell’ATP 250 di Derlay Beach. Il tennista ligure si reso protagonista di una bella vittoria contro il giovane talento americano Learner Tien, numero 82 del mondo, che si era messo in luce agli Australian Open, raggiungendo gli ottavi dove è stato poi sconfitto da Lorenzo Sonego. Un successo arrivato dopo una battaglia di quasi tre ore, con una bella rimonta nel terzo set, per Arnaldi, che si è imposto con il punteggio di 7-6 4-6 7-6. 🔗oasport.it

Matteo Arnaldi batte Novak Djokovic a Madrid: un'impresa storica nel tennis - A Madrid l’impresa di ieri viene firmata da Matteo Arnaldi che in due set (6-3 6-4) ha sconfitto Novak Djokovic che, nonostante i 37 anni, continua ad essere una istituzione non solo per questa disciplina sportiva. "E’ un sogno che si avvera, Novak è sempre stato il mio idolo. Ero già contento solo di poterlo sfidare, l’ho anche battuto. So che non è al meglio, ma ho dovuto giocare il mio miglior tennis per batterlo - sono le parole di Arnaldi a fine partita -. 🔗sport.quotidiano.net

LIVE Arnaldi-Tiafoe, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: l’azzurro sogna l’accesso ai quarti. Tra poco in campo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DE MINAUR DALLE 21.30 13:01Tiafoe, in caso di successo, raggiungerebbe il suo miglior risultato in un torneo Masters 1000 sulla terra. 12:58 In caso di vittoria il giocatore ligure raggiungerebbe il suo miglior risultato in un Masters 1000 dopo la semifinale di Montreal 2024. 12:54 Chi vince quest’incontro sfiderà nei quarti di finale il vincente del match Jack Draper-Tommy Paul. 🔗oasport.it

