Matteo Arnaldi che salto di qualità! Disinnesca Tiafoe in 2 set e accede ai quarti a Madrid!

Matteo Arnaldi si qualifica per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Il sanremese batte l'americano Frances Tiafoe con una partita brillante, chiusa con il punteggio di 6-3 7-5 in un'ora e 37 minuti. Il ligure attende ora il vincente del match tra Jack Draper e Tommy Paul: il britannico e l'americano scenderanno in campo più in là nella giornata. Seconda volta in un quarto 1000 per l'italiano, che aveva già raggiunto la semifinale nella scorsa estate a Montreal.Primo set che inizia sui binari di una tranquillità relativa, anche se Arnaldi sull'1-1 deve raccogliere tutte le proprie capacità per risalire da 0-30. E, proprio per chiudere il game, s'inventa una controsmorzata incrociata di quelle che si lasciano vedere. Non passa molto perché arrivino le prime due chance a favore del ligure: 3-2 15-40, e se sulla prima palla break c'è poco da fare, è la seconda che vede Tiafoe sbagliare e regalare il turno di battuta.

