Mattarella ricorda La Torre e Di Salvo

Torre e Rosario Di Salvo sono testimonianza dei valori di dedizione nella difesa dei diritti individuali e collettivi posti a fondamento della pacifica convivenza". Così il presidente Mattarella, in un messaggio al Centro Studi 'Pio La Torre'. "Nel quarantatreesimo anniversario della loro vile uccisione, la Repubblica rende omaggio al loro impegno per la costruzione di una società libera dal giogo mafioso e in cui a prevalere sia la legalità",scrive il capo dello Stato Legge di Pio La Torre "pietra miliare". 🔗 10.00 "Pio Lae Rosario Disono testimonianza dei valori di dedizione nella difesa dei diritti individuali e collettivi posti a fondamento della pacifica convivenza". Così il presidente, in un messaggio al Centro Studi 'Pio La'. "Nel quarantatreesimo anniversario della loro vile uccisione, la Repubblica rende omaggio al loro impegno per la costruzione di una società libera dal giogo mafioso e in cui a prevalere sia la legalità",scrive il capo dello Stato Legge di Pio La"pietra miliare". 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Giornata della memoria: Mattarella ricorda le vittime di mafia e rinnova l'impegno - I nomi delle vittime di mafia "sono parte della nostra memoria collettiva, ed è nei loro confronti che si rinnova, anzitutto, l'impegno a combattere le mafie, a partire dalle Istituzioni ai luoghi della vita quotidiana, superando rassegnazione e indifferenza, alleate dei violenti e sopraffattori. La mafia può essere vinta. Dipende da noi: tanti luminosi esempi ce lo confermano". Lo scrive, in un messaggio in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗quotidiano.net

A 80 anni dalla morte Palermo ricorda Giovanni Palatucci, il poliziotto irpino che salvò migliaia di ebrei - Da questore reggente di Fiume, sfidò le leggi razziali e salvò migliaia di ebrei italiani e stranieri. Un gesto eroico che Giovanni Palatucci, orginario di Montella, in provincia di Avellino, pagò prima con la deportazione nel campo di concentramento di Dachau e poi con la vita. A 80 anni dalla... 🔗palermotoday.it

Paolo Asti e il restyling della Torre Velasca: “Il suo spirito è salvo. E la piazza sarà la nuova agorà” - Milano – Architetto Paolo Asti, è stata una sfida da far tremare i polsi, accostarsi ad un “capolavoro“ dell’architettura brutalista. Come ha impostato il lavoro di recupero? “Con moltissimo rispetto, in accordo con Hines, la proprietà. Nell’approcciare un edificio con quel bagaglio di storia e simbolo della rinascita del Paese, lo sforzo è stato di nascondere il nostro intervento, in modo che la Torre apparisse uguale a quando fu realizzata ma contemporanea, funzionale, sostenibile, grazie all’utilizzo di tutte le tecnologie di cui disponiamo”. 🔗ilgiorno.it

Approfondimenti da altre fonti

Mattarella: “Da Pio La Torre e Rosario Di Salvo l’impegno per una società libera dalla mafia”; Mattarella ricorda Pio La Torre e Di Salvo: Significativo esempio di impegno civico; Mattarella ricorda La Torre e Di Salvo: «Impegno comune contro la mafia»; Il figlio di Pio La Torre e quella maledetta telefonata: Sentii una voce dall'altra parte, diceva che gli avevano sparato. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Quarantatré anni fa l'omicidio Latorre, Mattarella: “Lui e Di Salvo esempio di dedizione nella difesa dei diritti” - " Pio La Torre e Rosario Di Salvo sono testimonianza dei valori di dedizione nella difesa dei diritti individuali e collettivi posti a fondamento della ... 🔗msn.com

Palermo, 43 anni fa l’omicidio La Torre: il ricordo del presidente Mattarella - ROMA – “Pio La Torre e Rosario Di Salvo sono testimonianza dei valori di dedizione nella difesa dei diritti individuali e collettivi posti a fondamento della pacifica convivenza. Nel quarantatreesimo ... 🔗livesicilia.it

Mattarella “La Torre e Di Salvo simbolo di giustizia e legalità” - ROMA (ITALPRESS) – “Nel 42^ anniversario dell’uccisione per vile mano mafiosa di Pio La Torre ... Di Salvo hanno testimoniato con tenacia e sacrificio. La Repubblica li ricorda con rispetto”. 🔗msn.com