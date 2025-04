Mattarella | Oggi come ieri le Forze Armate in missione per la pace

Mattarella, ha ricevuto al Quirinale una rappresentanza delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, nella ricorrenza dell'80esimo anniversario della Liberazione."La storia delle Forze Armate è ispirata al servizio del bene comune che trova radice nella Costituzione, i valori di umanità, spirito di servizio e senso del dovere testimoniati con la Resistenza e la Liberazione e Oggi testimoniati nelle tante missioni di pace e di stabilità. Oggi come ieri ai nostri militari è affidato da governo e dal Parlamento il compito di proiettare quei valori del tempo in patria e nel mondo con professionalità e umanità. Quasi 8mila militari italiani - soldati, marinai, avieri, carabinieri, finanzieri - sono Oggi impegnati in teatri operativi internazionali, volto contemporaneo di quella stessa volontà di contribuire alla costruzione della pace, della libertà e della comprensione tra i popoli che ispirò il 25 aprile", ha detto Mattarella nel corso del suo intervento al Quirinale. 🔗 Quotidiano.net - Mattarella: "Oggi come ieri le Forze Armate in missione per la pace" Roma, 30 apr. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto al Quirinale una rappresentanza delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, nella ricorrenza dell'80esimo anniversario della Liberazione."La storia delleè ispirata al servizio del bene comune che trova radice nella Costituzione, i valori di umanità, spirito di servizio e senso del dovere testimoniati con la Resistenza e la Liberazione etestimoniati nelle tante missioni die di stabilità.ai nostri militari è affidato da governo e dal Parlamento il compito di proiettare quei valori del tempo in patria e nel mondo con professionalità e umanità. Quasi 8mila militari italiani - soldati, marinai, av, carabin, finanz- sonoimpegnati in teatri operativi internazionali, volto contemporaneo di quella stessa volontà di contribuire alla costruzione della, della libertà e della comprensione tra i popoli che ispirò il 25 aprile", ha dettonel corso del suo intervento al Quirinale. 🔗 Quotidiano.net

