Mattarella | Nella lotta alla mafia centrale educare i giovani ai valori costituzionali

Nella ricorrenza dei 43 anni dalla morte di Pio La Torre, il Presidente della repubblica ha reso omaggio a uno dei personaggi chiave della lotta contro la mafiaL'articolo Mattarella: “Nella lotta alla mafia centrale educare i giovani ai valori costituzionali” proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it - Mattarella: “Nella lotta alla mafia centrale educare i giovani ai valori costituzionali” ricorrenza dei 43 anni dmorte di Pio La Torre, il Presidente della repubblica ha reso omaggio a uno dei personaggi chiave dellacontro laL'articolo: “ai” proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giornata della memoria: Mattarella ricorda le vittime di mafia e rinnova l'impegno - I nomi delle vittime di mafia "sono parte della nostra memoria collettiva, ed è nei loro confronti che si rinnova, anzitutto, l'impegno a combattere le mafie, a partire dalle Istituzioni ai luoghi della vita quotidiana, superando rassegnazione e indifferenza, alleate dei violenti e sopraffattori. La mafia può essere vinta. Dipende da noi: tanti luminosi esempi ce lo confermano". Lo scrive, in un messaggio in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗quotidiano.net

Lotta Scudetto Napoli Inter, Aldo Serena: «Lautaro sta attraversando un momento difficile, Lukaku senza Kvara è più centrale» - Lotta Scudetto tra Napoli e Inter, le parole di Aldo Serena sul momento che stanno vivendo Lautaro Martinez e Romelu Lukuku Aldo Serena in una intervista a Il Mattino ha parlato della Lotta Scudetto che vede protagoniste Napoli e Inter. Di seguito le sue parole in particolare confrontando i due attaccanti: Lautaro Martinez e Romelu […] 🔗calcionews24.com

“Atto di dolore” porta in scena la storia di Leonardo Vitale e la lotta alla mafia - FASANO - Prosegue la nuova rassegna al Teatro Sociale di Fasano, sostenuta dal Comune di Fasano - Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano, con Puglia Culture, e la collaborazione artistica di Katharà. Giovedì 13 marzo alle ore 20.30 andrà in scena la compagnia Teatro delle Briciole... 🔗brindisireport.it

Ne parlano su altre fonti

L'uccisione di La Torre e Di Salvo, il presidente Mattarella: nella lotta alla mafia centrale educare i giova; Mattarella, nella lotta alla mafia centrale educare i giovani; Mattarella ricorda le vittime innocenti dei boss: La mafia può essere vinta, dipende solo da noi; Strage via D'Amelio. Meloni: Lotta alla mafia è priorità. Mattarella: Ricercare la verità. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mattarella, nella lotta alla mafia centrale educare i giovani - (ANSA) - ROMA, 30 APR - "Pio La Torre e Rosario Di Salvo sono testimonianza dei valori di dedizione nella difesa dei diritti individuali e collettivi posti a fondamento della pacifica convivenza. Nel ... 🔗corrieredellosport.it

Mattarella: «La mafia può essere vinta». Il messaggio del capo di Stato nella Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie - istituzioni e associazioni impegnate nella lotta alla mafia. Il messaggio del Presidente della Repubblica In questa occasione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il cui fratello ... 🔗msn.com

Mattarella: la mafia si può vincere, dipende da noi - Così il Presidente Mattarella nella Giornata nazionale in ricordo delle vittime di mafia. "L'impegno quotidiano per la legalità, la lotta contro le mafie, contro le consorterie e crimini che ... 🔗rainews.it