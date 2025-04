Mattarella | Liberazione moto di coscienza che ci ridiede dignità

Roma, 30 apr. (askanews) – “La l iberazione fu il frutto di unindividuale delle coscienze che divenne espressione delladel nostro paese, del nostro popolo che non si lasciò sopraffare dalla barbarie”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, nel corso dell’incontro al Quirinale con gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, nella ricorrenza dell’80’° anniversario della. “Una energia morale che prese forma in tanti volti e luoghi drammatici uniti dallo stesso spirito – ha ricordato il capo dello Stato – dalle Fosse Ardeatine a Marzabotto da Porta San Paolo. dalle montangne ai luoghi di prigonia, si trattò di un’opera corale sofferta e complessa in cui si integrarono e rafforzarono a vicenda lotta armata partigiana, azione delle forze armate, il coraggio dei deportati che resistettero nei campi di prigionia nazisti, l’impengo silenzioso di donne e uomini nei piccoli paesi e nelle gandi città. 🔗 Ildenaro.it