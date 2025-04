Mattarella | ‘la Resistenza non un feticcio’

ROMA, 30 APR – Le associazioni combattentistiche svolgono un ruolo prezioso nel mantenere viva la memoria "non come un feticcio consegnato al solo ricordo" ma come consapevolezza civile e "responsabilità quotidiana. "Rendiamo onore ai protagonisti di quegli eventi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale le associazioni combattentistiche e d'arma.. 🔗 Imolaoggi.it

Mattarella, la Resistenza non è feticcio ma una responsabilità - Le associazioni combattentistiche svolgono un ruolo prezioso nel mantenere viva la memoria "non come un feticcio consegnato al solo ricordo" ma come consapevolezza civile e "responsabilità quotidiana. "Rendiamo onore ai protagonisti di quegli eventi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale le associazioni combattentistiche e d'arma. 🔗quotidiano.net

25 Aprile, Genova festeggia la Liberazione. Mattarella al Teatro Nazionale: “Dalla Liguria forte lezione sulla moralità della Resistenza” | Foto | Video | Lo Speciale | Aggiornamenti - Il programma della visita è stato modificato per gli impegni legati ai funerali del Papa, ma il presidente Sergio Mattarella ha voluto confermare la presenza a Genova per le celebrazioni del 25 Aprile 🔗ilsecoloxix.it

25 Aprile, Genova festeggia la Liberazione. Mattarella al Teatro Nazionale dopo l’omaggio ai caduti partigiani: “È sempre tempo di Resistenza” | Foto | Video | Lo Speciale | Aggiornamenti - Il programma della visita è stato modificato per gli impegni legati ai funerali del Papa, ma il presidente Sergio Mattarella ha voluto confermare la presenza a Genova per le celebrazioni del 25 Aprile 🔗ilsecoloxix.it

