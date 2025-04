Mattarella la Resistenza non è feticcio ma una responsabilità

feticcio consegnato al solo ricordo" ma come consapevolezza civile e "responsabilità quotidiana. "Rendiamo onore ai protagonisti di quegli eventi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale le associazioni combattentistiche e d'arma. 🔗 Quotidiano.net - Mattarella, la Resistenza non è feticcio ma una responsabilità Le associazioni combattentistiche svolgono un ruolo prezioso nel mantenere viva la memoria "non come unconsegnato al solo ricordo" ma come consapevolezza civile e "quotidiana. "Rendiamo onore ai protagonisti di quegli eventi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, ricevendo al Quirinale le associazioni combattentistiche e d'arma. 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Mattarella: Solidarietà alla Resistenza Ucraina e Condanna alla Russia - A tre anni dalla brutale aggressione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa, vanno ribadite vicinanza e solidarietà alla coraggiosa resistenza ucraina a difesa della propria indipendenza e della libertà delle sue scelte nazionali. La violazione delle più basilari norme di convivenza internazionale, infrangendo anche solenni impegni assunti nel 1994 tra le due parti, le centinaia di migliaia di vittime, anche tra la popolazione civile, la devastazione volutamente perseguita delle infrastrutture ucraine sollecitano, insieme a una severa condanna, la ricerca di rapido avvio di colloqui ... 🔗quotidiano.net

25 Aprile 2025, Mattarella: è sempre tempo di Resistenza, sempre attuali suoi valori| Meloni: onoriamo valori negati dal fascismo - A Romano di Lombardia si canta "Bella ciao" nonostante il divieto. Aggiornamenti in tempo reale da Roma, Genova, Milano, Torino e dalle piazze di tutto il Paese 🔗tgcom24.mediaset.it

Mattarella: "È sempre tempo di resistenza". E cita il Papa e Ventotene - Pubblichiamo il discorso che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto a Genova in occasione dell'ottantesimo anniversario della Liberazione. Il capo dello stato ha reso omaggio alla Liguria partigiana, sottolineandone il ruolo cruciale nella lotta contro il nazifascismo. Ha ricordato luoghi e volti, tra cui quello di Luciano Bolis, esponente del Partito d’Azione, che gli ha dato l'occasione di citare Ventotene, dove è seppellito accanto ad Altiero Spinelli. 🔗ilfoglio.it

Se ne parla anche su altri siti

Mattarella, la Resistenza non è feticcio ma una responsabilità; Mattarella, la Resistenza non è feticcio ma una responsabilità; Mattarella, la Resistenza non è feticcio ma una responsabilità. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Mattarella, la Resistenza non è feticcio ma una responsabilità - Le associazioni combattentistiche svolgono un ruolo prezioso nel mantenere viva la memoria "non come un feticcio consegnato al solo ricordo" ma come consapevolezza civile e "responsabilità quotidiana. 🔗msn.com

25 Aprile, Mattarella cita Papa Francesco: "E' sempre tempo di Resistenza". Omaggio a Ventotene: difendere l'Unione europea - Sergio Mattarella usa le parole di papa Francesco per sintetizzare il senso profondo della festa della Liberazione facendo capire, dopo giorni di polemiche e distinguo sul 25 aprile, che non è il mome ... 🔗msn.com

25 aprile, il discorso di Mattarella a Genova per gli 80 anni dalla Liberazione - Il presidente della Repubblica ha ricordato il ruolo centrale della Liguria nella Resistenza, rendendo omaggio ai partigiani, alle vittime delle stragi nazifasciste e al valore civile delle comunità l ... 🔗vanityfair.it