minacce in forme diverse, che pretendono di porre in discussione i valori di democrazia, libertà e pace, che furono alla base della Resistenza, sono sempre presenti, conflitti armati sempre più cruenti e vicini ai confini d'Europa. Tensioni nei rapporti internazionali che con l'oblio della memoria rischiano di provocare crisi globali dalle conseguenze catastrofiche. Ecco perchè il 25 aprile non è una mera occasione di formale omaggio ma va vissuto nel presente, trasformato in impegno, in progettualità, in educazione, per riflettere sull'attualità di quei valori, a partire dal rifiuto dell'indifferenza": lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell'incontro al Quirinale con gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, nella ricorrenza dell'80esimo anniversario della Liberazione. 🔗 Quotidiano.net - Mattarella: 25 aprile va vissuto al presente, minacce sempre presenti Roma, 30 apr. (askanews) - "in forme diverse, che pretendono di porre in discussione i valori di democrazia, libertà e pace, che furono alla base della Resistenza, sono, conflitti armatipiù cruenti e vicini ai confini d'Europa. Tensioni nei rapporti internazionali che con l'oblio della memoria rischiano di provocare crisi globali dalle conseguenze catastrofiche. Ecco perchè il 25non è una mera occasione di formale omaggio ma vanel, trasformato in impegno, in progettualità, in educazione, per riflettere sull'attualità di quei valori, a partire dal rifiuto dell'indifferenza": lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, nel corso dell'incontro al Quirinale con gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, nella ricorrenza dell'80esimo anniversario della Liberazione. 🔗 Quotidiano.net

Ascoltare Mattarella per festeggiare nel modo migliore il 25 aprile - Al direttore - Si accusa Papa Francesco di essere contro l’occidente, scrive Domenico Quirico sulla Stampa, ma dove sarebbe mai, si domanda, questo “presunto, luminoso occidente” da difendere? Non esiste più, si dice certo Quirico, e se anche esistesse, lascia intendere, perché mai difenderlo? La risposta sta in una sola parola, anzi, due, che al giornalista, stranamente, non sono venute in mente: libertà e benessere. 🔗ilfoglio.it

25 aprile, Mattarella a Genova. Allerta cortei a Roma e Milano - Roma, 25 aprile 2025 – Allerta sicurezza per i cortei in programma oggi a Milano e Roma in occasione delle manifestazioni per l'ottantesimo anniversario del 25 aprile. Nella capitale la comunità ebraica da sola a Porta San Paolo. A Milano i palestinesi vogliono aprire il corteo. Mattarella sarà alla manifestazione di Genova. Polemiche per le manifestazioni annullate in alcuni Comuni in concomitanza del lutto nazionale per la morte del Papa proclamato dal governo. 🔗quotidiano.net

Sergio Mattarella a Genova il 25 aprile - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Genova il prossimo 25 aprile per le celebrazioni dell'80esimo anniversario della Liberazione. L'annuncio da parte del vicesindaco reggente, Pietro Piciocchi, venerdì 28 febbraio alla presentazione dello spettacolo 'D'oro, il sesto senso... 🔗genovatoday.it

Mattarella torna sul 25 aprile: “La Resistenza è un’eredità che va vissuta nel presente” - Il senso dell’intervento è che la Resistenza contiene un giacimento di valori morali che sono pienamente attuali nel mondo presente. E che nutrono “una consapevolezza civile e responsabilità ... 🔗repubblica.it

Mattarella: 25 aprile va vissuto al presente, minacce sempre presenti - Roma, 30 apr. (askanews) – “Minacce in forme diverse, che pretendono di porre in discussione i valori di democrazia, libertà e pace, che furono alla base della Resistenza, sono sempre presenti, confli ... 🔗askanews.it

25 aprile, Mattarella: "Non solo memoria, ma richiamo all’impegno. Minacce a democrazia presenti" - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una rappresentanza delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, nella ricorrenza dell' 80° anniversario del ... 🔗msn.com