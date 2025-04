Mattarella | 15 aprile non solo memoria è fermo richiamo a impegno

aprile non è solo memoria ma un fermo richiamo all’impegno. Rivolgere lo sguardo al pasato ci invita a riflettere su ciò che siamo come paese e quanto dobbiamo a quella generazione di italiani che con il loro sacrificio e con la loro determinazione ci hanno restituito la libertà”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’incontro al Quirinale con gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, nella ricorrenza dell’80’° anniversario della Liberazione.L'articolo Mattarella: 15 aprile non solo memoria, è fermo richiamo a impegno proviene da Ildenaro.it. 🔗 Roma, 30 apr. (askanews) – “Il 25non èma unall’. Rivolgere lo sguardo al pasato ci invita a riflettere su ciò che siamo come paese e quanto dobbiamo a quella generazione di italiani che con il loro sacrificio e con la loro determinazione ci hanno restituito la libertà”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, nel corso dell’incontro al Quirinale con gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, nella ricorrenza dell’80’° anniversario della Liberazione.L'articolo: 15non, èproviene da Ildenaro.it. 🔗 Ildenaro.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Io non scendo - donne che salgono sugli alberi e guardano lontano, 100 ritratti anonimi, dalla fine dell’Ottocento agli anni '70 del Novecento, parte del tesoro di Laura Leonelli, giornalista e curatrice, che da tempo studia e colleziona photo trouvée, ora in mostra – dal 15 marzo al 30 aprile prossimi alla Fondazione Negri di Brescia – e in un libro edito da Postcart. - Avete presente gli album di famiglia? Dimenticati dentro ai cassetti, gonfi, con le pagine ingiallite, alcuni con un velo di plastica a separare i ricordi, altri con il cartoncino stracciato negli angoli, la copertina di pelle per pochi e di vilpelle per tutti gli altri. ... 🔗iodonna.it

Bonus psicologo, INPS: dal 15 aprile scorrimento graduatorie e individuazione nuovi beneficiari - L’INPS ha comunicato l’assegnazione di nuove risorse per il Bonus psicologo, il contributo destinato a coprire i costi delle sessioni di psicoterapia. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono stati stanziati 5 milioni di euro relativi all’anno 2023, destinati alle domande presentate nel 2024. L'articolo Bonus psicologo, INPS: dal 15 aprile scorrimento graduatorie e individuazione nuovi beneficiari sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Dazi su prodotti americani dal 15 aprile: Tajani chiede esclusione del whiskey - "Ci sarà con effetto dal 15 aprile una lista di prodotti americani su cui mettere i dazi. E' una vecchia lista congelata, io ho chiesto il rinvio ma mi pare che la posizione prevalente sia di cominciare dal 15". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Consiglio Ue Commercio. Se nella lista c'è il whiskey? "Ho chieisto che non ci sia, la lista verrà stilata tra stasera e domani, diciamo che sono moderatamente ottimista", ha spiegato Tajani aggiungendo che la seconda serie di contromisure dovrebbe entrare in vigore il 15 maggio ma, "da qui al 15 c'è ancora tempo per la ... 🔗quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Mattarella: 15 aprile non solo memoria, è fermo richiamo a impegno; Mattarella ha promulgato la legge in favore delle vittime di eventi dannosi e ha inviato una lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio; La nuova “legge Morandi” non convince Mattarella; Mattarella è già stato operato e sta bene. Celebrerà il 25 aprile. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Mattarella: 15 aprile non solo memoria, è fermo richiamo a impegno - Roma, 30 apr. (askanews) - 'Il 25 aprile non è solo memoria ma un fermo richiamo all'impegno. Rivolgere lo sguardo al pasato ci invita a ... 🔗notizie.tiscali.it

25 Aprile, Mattarella: “Non possiamo accontentarci di ciò che si è ottenuto, è sempre tempo di Resistenza” - Dopo che “il rischio che Genova finisse distrutta come Varsavia era stato scongiurato, si apriva la stagione dei diritti umani delle persone e dei popoli, per prevenire i conflitti, per affermare che ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Mattarella e Meloni all'Altare della Patria: "Onorare i valori negati dal fascismo" | La diretta - Al via in tutta Italia le celebrazioni per il 25 aprile. A Roma le più alte cariche dello Stato depongono una corona ai caduti, ma non sono mancati scontri e tensioni nei cortei. Sala: "Invito a sobri ... 🔗msn.com