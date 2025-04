Mattanza il podcast del Fatto nelle scuole | l’incontro al Visconti di Roma

podcast. Ma anche un momento per ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 33 anni dopo. Tornano le presentazioni di Mattanza, il podcast del Fatto Quotidiano sulle stragi del 1992. Venerdì 16 maggio gli autori Giuseppe Pipitone e Marco Colombo incontreranno gli studenti del liceo Visconti di Roma: oltre alla presentazione di Mattanza, il giornalista del Fatto Quotidiano e lo sceneggiatore terrano un workshop sulla creazione di un podcast.Nella stessa giornata, ma in un momento diverso, gli studenti incontreranno il magistrato Antonino Di Matteo, pm della Procura nazionale Antimafia: un evento sulla memoria a 33 anni dalla morte di Falcone e Borsellino. Uscito nel 2022 e composto da in otto puntate, Mattanza ripercorre i buchi neri e le domande rimaste senza risposta nella strage di Capaci e in quella di via d'Amelio.

