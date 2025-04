Matrimonio a prima vista 2025 l’emozione di Sara e le lacrime di Nicola | un confronto a cuore aperto

2025– Un confronto a cuore aperto a “Matrimonio a prima vista”. Nella puntata in onda stasera su Real Time la 28enne di Nova Milanese Sara Di Lernia e il neo sposo Nicola Todde sono protagonisti di un dialogo ad alta intensità in cui un racconto molto personale della giovane lombarda è stato accolto con grande emozione dal neosposo, a testimoniare la forte complicità che si è immediatamente creata nella coppia. I due giovani, 28 anni lei e 32 lui, come gli altri partecipanti al programma, hanno accettato di delegare la scelta del proprio partner a un team di esperti (la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e il life coach ed esperto di comunicazione Andrea Favaretto). Francesca Chelli, l'imprenditrice glam milanese di The Golden Bachelor: “Un’esperienza catartica. 🔗 Ilgiorno.it - Matrimonio a prima vista 2025, l’emozione di Sara e le lacrime di Nicola: un confronto a cuore aperto Milano, 30 aprile– Una “”. Nella puntata in onda stasera su Real Time la 28enne di Nova MilaneseDi Lernia e il neo sposoTodde sono protagonisti di un dialogo ad alta intensità in cui un racconto molto personale della giovane lombarda è stato accolto con grande emozione dal neosposo, a testimoniare la forte complicità che si è immediatamente creata nella coppia. I due giovani, 28 anni lei e 32 lui, come gli altri partecipanti al programma, hanno accettato di delegare la scelta del proprio partner a un team di esperti (la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e il life coach ed esperto di comunicazione Andrea Favaretto). Francesca Chelli, l'imprenditrice glam milanese di The Golden Bachelor: “Un’esperienza catartica. 🔗 Ilgiorno.it

