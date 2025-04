Matrimonio a prima vista 14 | la gravidanza interrotta di Sara e l' ostinazione di Alessandro a far parlare Francesca

La quarta puntata del programma di Real Time rivela nuove fratture ma anche momenti di estrema tenerezza tra un coppia in particolare

Le coppie di Matrimonio a Prima Vista 14 - Sono 6 i nuovi single in cerca dell’anima gemella nella quattordicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista, in onda su Real Time, in prima serata, da mercoledì 16 aprile 2025. A guidarli ancora una volta i tre esperti del reality show: il sociologo Mario Abis, la psicoterapeuta Nada Loffredi e il life-coach Andrea Favaretto. Sboccerà l’amore tra le tre coppie, che come da regolamento si conosceranno al buio e direttamente sull’altare nel giorno delle loro nozze? Per i più curiosi, a cadenza settimanale, gli episodi sono disponibili, in streaming, su Discovery+ a partire già da oggi, ... 🔗davidemaggio.it

Matrimonio a Prima Vista 14, anticipazioni quinta puntata - © US Warner Bros. Discovery“Le convivenze” sono al centro del quinto episodio della quattordicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista, in onda su Real Time mercoledì 7 maggio 2025. Affrontati i matrimoni e le lune di miele, per tutte e tre le coppie in gioco è arrivato il momento di misurarsi con la prova della quotidianità. Non tutto però fila per il verso giusto, almeno per due dei protagonisti del reality. 🔗davidemaggio.it

Matrimonio a prima vista 14: ecco le nuove coppie - Al via il 16 aprile su Real Time la nuova edizione del programma dedicato alle nozze al buio. Ecco chi sono i protagonisti 🔗vanityfair.it

Matrimonio a Prima Vista 14, anticipazioni quinta puntata - Anticipazioni della quinta puntata di Matrimonio a Prima Vista 14, in onda mercoledì 7 maggio 2025 su Real Time ... 🔗davidemaggio.it

Matrimonio a Prima Vista 14: anticipazioni quarta puntata tra lacrime, dubbi e prime difficoltà - Le anticipazioni della quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista 14 rivelano i primi veri scossoni tra le coppie ... 🔗quilink.it

Matrimonio a prima vista 14 : alla prima notte di Nicola e Sara volano già scintille, ma non sarà un po' presto per parlare di tradimento? - La prima puntata del programma di Real Time ci fa conoscere le tre nuove coppie di questa edizione, e una sembra decisamente un passo avanti rispetto alle altre ... 🔗vanityfair.it