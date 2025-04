Matia Brighi ho reinventato la mia vita tra i fornelli a Rimini

Matia Brighi, ho reinventato la mia vita tra i fornelli a RiminiLa trasformazione di un ex architetto in cuoco viaggiatoreGrillattico rappresenta molto più della semplice combinazione tra *graticola* e *piano alto*, perché contiene l’essenza di una storia personale. Questo cammino appartiene a Matia Brighi, originario di Rimini, nato nel 1986.Dall’architettura alla cucina per seguire una vera vocazioneDopo diversi anni impiegati come progettista, una passione più travolgente si è fatta spazio nel cuore di Matia: quella per i sapori. Così ha deciso di ricominciare completamente: “Nel 2016 ho cominciato a tenere eventi culinari in un attico situato a Marina Centro. Da qui è nato l’abbinamento con la griglia, simbolo di festa e di profumi buoni, che ha dato vita a questo progetto – racconta -. 🔗 Bollicinevip.com - Matia Brighi, ho reinventato la mia vita tra i fornelli a Rimini , hola miatra iLa trasformazione di un ex architetto in cuoco viaggiatoreGrillattico rappresenta molto più della semplice combinazione tra *graticola* e *piano alto*, perché contiene l’essenza di una storia personale. Questo cammino appartiene a, originario di, nato nel 1986.Dall’architettura alla cucina per seguire una vera vocazioneDopo diversi anni impiegati come progettista, una passione più travolgente si è fatta spazio nel cuore di: quella per i sapori. Così ha deciso di ricominciare completamente: “Nel 2016 ho cominciato a tenere eventi culinari in un attico situato a Marina Centro. Da qui è nato l’abbinamento con la griglia, simbolo di festa e di profumi buoni, che ha datoa questo progetto – racconta -. 🔗 Bollicinevip.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ammazzata in strada a coltellate. La madre del killer: "L’ho coperto" - Le parole della madre di Stefano Argentino, reo confesso per l’atroce morte di Sara Campanella, oscillano tra amore materno, intriso di sensi di colpa, e l’ombra della complicità. "Mi ha chiamato dicendo di essere disperato, di avere fallito". Così Daniela Santoro, madre del 27enne accusato di aver ucciso la 22enne di Misilmeri alla fermata del bus, cerca di spiegare ai carabinieri il “suo“ dramma che si intreccia al femminicidio. 🔗quotidiano.net

Francesca Polizzi: “Mi sono persa per piacere a qualcun altro, ma ho imparato” - Francesca Polizzi, 24 anni, nota corteggiatrice del programma Uomini e Donne, ha deciso di rompere il silenzio dopo la sua autoeliminazione dal programma. Conosciuta per la sua eleganza e il suo percorso particolare, laureata in Lingue e Letterature, insegnante di inglese e cinese, originaria di Palermo ma residente a Venezia, Francesca è anche una creator […] L'articolo Francesca Polizzi: “Mi sono persa per piacere a qualcun altro, ma ho imparato” proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Addio a Roberto De Simone, il maestro che ha reinventato la tradizione - Si è spento a 91 anni, nella sua casa di via Foria a Napoli, il maestro Roberto De Simone, figura centrale e irripetibile della cultura italiana. Dopo una lunga malattia, De Simone è morto domenica sera alle 21.30, assistito dal nipote Alessandro De Simone. Poche settimane fa era stato dimesso dall’ospedale, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. Sabato sera aveva cenato, era lucido. Domenica si è addormentato per non svegliarsi più. 🔗thesocialpost.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Matia Brighi, ho reinventato la mia vita tra i fornelli a Rimini; Helena Prestes e Javier Martinez pronti a diventare genitori: Sogniamo una famiglia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online