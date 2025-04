Mateo Retegui | il capocannoniere della Serie A nel mirino dei top club europei

capocannoniere della Serie A, Mateo Retegui, ventisette sigilli stagionali con i tre realizzati in Champions. L’azzurro classe ‘99 è l’oggetto dei desideri dei top club europei. Lo vogliono in Premier League. E lo cerca la Juventus dove il ds Giuntoli vorrebbe rifondare puntando, nonostante il flop di Koopmeiners, sui gioielli atalantini: da Ederson a Lookman, richiesti dal calcio britannico. L’Atalanta, a un passo dalla qualificazione in Champions, con annesso introito da una sessantina di milioni, non ha bisogno di fare cassa e nessuna intenzione di smobilitare. Ma la filosofia del club nerazzurro è vendere se arriva l’offerta giusta. Con un regola ferrea: è sempre la Dea a dettare il prezzo e a decidere. 🔗 Sport.quotidiano.net - Mateo Retegui: il capocannoniere della Serie A nel mirino dei top club europei Ventiquattro gol in 32 partite di campionato, giocando appena 2060 minuti, con una rete segnata ogni 85 minuti. Sono le cifre delA,, ventisette sigilli stagionali con i tre realizzati in Champions. L’azzurro classe ‘99 è l’oggetto dei desideri dei top. Lo vogliono in Premier League. E lo cerca la Juventus dove il ds Giuntoli vorrebbe rifondare puntando, nonostante il flop di Koopmeiners, sui gioielli atalantini: da Ederson a Lookman, richiesti dal calcio britannico. L’Atalanta, a un passo dalla qualificazione in Champions, con annesso introito da una sessantina di milioni, non ha bisogno di fare cassa e nessuna intenzione di smobilitare. Ma la filosofia delnerazzurro è vendere se arriva l’offerta giusta. Con un regola ferrea: è sempre la Dea a dettare il prezzo e a decidere. 🔗 Sport.quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Mateo Retegui vicino a superare il record di Inzaghi come capocannoniere dell'Atalanta - Dopo ventotto anni sta per cadere il record storico di Filippo Inzaghi, unico capocannoniere della serie A in maglia Atalanta, nella stagione 1996/97, con 24 gol. Quella era la Dea provinciale, “pane e salame“, allenata dal compianto Mondonico, sconvolta a metà stagione dalla tragedia di Chicco Pisani, dove giocavano quasi solo italiani. Un altro calcio, vissuto solo la domenica pomeriggio. Il record di SuperPippo resiste da quasi tre decenni: ad abbatterlo ci hanno provato in tanti, senza riuscirci, dagli argentini Denis e Gomez passando per Josip Ilicic, fino ai colombiani Zapata e ... 🔗sport.quotidiano.net

Gol Retegui: il capocannoniere della Serie A non sbaglia dal dischetto. Atalanta in vantaggio allo Stadium – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Gol Retegui su rigore: Atalanta in vantaggio allo Stadium nel primo tempo del big match. La rete dell’attaccante – VIDEO Si sblocca Juve Atalanta, il big match dell’Allianz Stadium valido per la 28ª giornata di Serie A. L’1-0 degli ospiti lo firma Retegui su calcio di rigore: trasformazione perfetta per il capocannoniere del campionato, Di Gregorio intuisce ma non ci arriva. 🔗juventusnews24.com

Retegui risponde a Kean per il titolo di capocannoniere: quote da fuga per il bomber dell'Atalanta - Quattro gol per far capire chi comanda e staccare i diretti inseguitori per il titolo di capocannoniere. Mateo Retegui rifila un poker al Verona... 🔗calciomercato.com

Su questo argomento da altre fonti

Mateo Retegui: il capocannoniere della Serie A nel mirino dei top club europei; Candeline nerazzurre per Retegui, il capocannoniere della Serie A; Moise Kean insegue Retegui per la classifica marcatori: la rincorsa silenziosa di un talento ritrovato; Quote capocannoniere Serie A: Kean e Thuram insidiano Retegui. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Mateo Retegui: il capocannoniere della Serie A nel mirino dei top club europei - Mateo Retegui, capocannoniere della Serie A, è conteso dai top club europei. La Juventus e la Premier League lo vogliono. 🔗sport.quotidiano.net

Candeline nerazzurre per Retegui, il capocannoniere della Serie A - Con la rete realizzata su calcio di rigore contro il Lecce, ha eguagliato Filippo Inzaghi nel primato di miglior cannoniere dell’ Atalanta in un singolo torneo di Serie A (24), ma ancora ha quattro ... 🔗calcioatalanta.it

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Retegui, traguardo vicino (34^ giornata, 27 aprile 2025) - Classifica marcatori Serie A: Mateo Retegui capocannoniere entrando nella 34^ giornata, la situazione è immutata (oggi domenica 27 aprile 2025). 🔗ilsussidiario.net