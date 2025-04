Masters 1000 Madrid 2025 | Arnaldi non si ferma batte Tiafoe e vola ai quarti di finale

Arnaldi è per la seconda volta in carriera ai quarti di finale di un Masters 1000. Obiettivo raggiunto per la prima volta lo scorso anno in Canada e ora pareggiato in quel di Madrid, dove il tennista sanremese si toglie un’altra bella soddisfazione nel suo incontro valevole per gli ottavi. Dopo Coric, Djokovic e Dhuzmur, lo scalpo odierno porta il nome di Frances Tiafoe, sedicesima testa di serie del tabellone nelle capitale iberica. Un’ora e 38 minuti di gioco ha impiegato Arnaldi per avere la meglio sullo statunitense con il punteggio di 6-3 7-5. Ora l’azzurro attende il vincente della sfida tra Jack Draper e Tommy Paul: a prescindere da chi sarà effettivamente l’avversario, Matteo partirà con gli sfavori del pronostico. Ma a questo punto, sognare in grande non è vietato.Tennis player Matteo Arnaldi during the Madrid 2025 Masters Series in Madrid on Saturday 26 April 2025. 🔗 Matteoè per la seconda volta in carriera aididi un. Obiettivo raggiunto per la prima volta lo scorso anno in Canada e ora pareggiato in quel di, dove il tennista sanremese si toglie un’altra bella soddisfazione nel suo incontro valevole per gli ottavi. Dopo Coric, Djokovic e Dhuzmur, lo scalpo odierno porta il nome di Frances, sedicesima testa di serie del tabellone nelle capitale iberica. Un’ora e 38 minuti di gioco ha impiegatoper avere la meglio sullo statunitense con il punteggio di 6-3 7-5. Ora l’azzurro attende il vincente della sfida tra Jack Draper e Tommy Paul: a prescindere da chi sarà effettivamente l’avversario, Matteo partirà con gli sfavori del pronostico. Ma a questo punto, sognare in grande non è vietato.Tennis player Matteoduring theSeries inon Saturday 26 April. 🔗 Sportface.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Masters e Wta 1000 Madrid 2025: programma, orari e ordine di gioco sabato 26 aprile - Giornata di esordi per le altre teste di serie nel Masters 1000 di Madrid 2025. Tra queste ci sono anche gli azzurri Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, che dopo aver usufruito del bye nel primo turno, si apprestano a scendere in campo nella capitale spagnola rispettivamente contro Marcos Giron e Tomas Martin Etcheverry. Due impegni che sulla carta non dovrebbero impensierire i due portacolori italiani, i quali dovranno però prendere confidenza con l’altura. 🔗sportface.it

Masters 1000 Madrid 2025: Musetti ok all’esordio, Etcheverry battuto in due set - Esordio con vittoria per Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Madrid 2025. Sulla terra rossa della capitale spagnola, il carrarino ha sconfitto in due set l’argentino Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 7-6(3) 6-2 in un’ora e 47 minuti di gioco. Sembrano smaltite dunque le scorie e i problemi fisici accusati due settimane fa nella finale di Montecarlo, grazie alla quale si è portato a ridosso della top ten in classifica. 🔗sportface.it

Masters 1000 Madrid 2025: Arnaldi agli ottavi, Dzhumur ko in due set - Matteo Arnaldi avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2025. Il sanremese ha sconfitto in due set Damir Dzhumur con il punteggio di 6-3 6-4. Vittoria importante per l’azzurro, che fino al torneo madrileno non aveva ancora raccolto vittorie in stagione sulla terra: ora dopo aver battuto Djokovic conferma il suo ottimo feeling con la capitale spagnola, dove si era rivelato a livello Atp nel 2023 battendo anche Casper Ruud. 🔗sportface.it

Se ne parla anche su altri siti

LIVE Day 7: Bolelli/Vavassori per gli ottavi. Berrettini e Musetti nel pomeriggio; Atp Madrid, il programma di oggi: partite e orari; Berrettini-Draper oggi, Atp Madrid 2025: a che ora e dove vederla in diretta; Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 30 aprile, ordine delle partite, tv, streaming. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Arnaldi batte Tiafoe in 2 set e vola ai quarti del Masters 1000 di Madrid - Matteo Arnaldi — dopo l'impresa contro Djokovic — piega in due set 6-3, 7-5 lo statunitense Frances Tiafoe, n.17 del mondo e 16 del tabellone negli ottavi del Masters 1000 di Madrid e approda ai quart ... 🔗msn.com

Tennis: Arnaldi batte Tiafoe a va ai quarti a Madrid - Nuovo exploit di Matteo Arnaldi al Mutua Open di Madrid, torneo di tennis Masters 1000: l'azzurro, che al primo turno aveva battuto Novak Djokovic, accede ai quarti dopo aver superato agli ottavi ... 🔗ansa.it

Arnaldi non si ferma, anche Tiafoe ko in due set: è ai quarti a Madrid - MADRID (Spagna) - Prosegue la marcia di Matteo Arnaldi al "Mutua Madrid Open", il secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena alla Caja Magica della capitale spagnola, con un mon ... 🔗tuttosport.com