Massimo Minella con Dieci navi per la salvezza chiude il Pieve Ligure Art Festival 2025

Pieve Ligure Art Festival si conclude lunedì 5 maggio alle ore 21 con l’anteprima nazionale di “Dieci navi per la salvezza”, una nuova produzione di Teatro Pubblico Ligure. Gli autori del testo sono lo scrittore e giornalista Massimo Minella e Danila Suzzi, che. 🔗 Genovatoday.it - Massimo Minella con “Dieci navi per la salvezza” chiude il Pieve Ligure Art Festival 2025 La terza edizione invernale delArtsi conclude lunedì 5 maggio alle ore 21 con l’anteprima nazionale di “per la”, una nuova produzione di Teatro Pubblico. Gli autori del testo sono lo scrittore e giornalistae Danila Suzzi, che. 🔗 Genovatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Orsolini: «Finale folle, cosa ha cucinato Italiano… Vogliamo il massimo! Il gol lo provo spesso, nove volte su dieci non va, ma…» - Le parole di Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, dopo la vittoria ottenuta dai rossoblù in casa contro l’Inter Riccardo Orsolini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Bologna contro l’Inter. Di seguito le sue parole. FINALE DI GARA – «Un finale folle, inseguiamo un sogno che ci ossessiona in questo finale di […] 🔗calcionews24.com

Inviati dieci chili di occhiali usati al Centro Italiano Lions per la raccolta - Ecologia e solidarietà si incontrano in un progetto virtuoso che unisce il Lions Club di Fano e l’Università di Urbino. Nei primi giorni di aprile, il club fanese ha infatti inviato quasi 10 chili di occhiali usati – da vista e da sole, lenti e montature – al Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati in Piemonte. Il materiale, raccolto anche grazie alla sensibilità e all’impegno di studenti, studentesse, docenti e personale universitario, verrà rigenerato e distribuito gratuitamente in contesti di disagio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Dieci richieste per migliorare i trasporti - Una delega a sindaca e Giunta comunale, e dieci punti sui quali si chiederanno specifici impegni da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Regione Lombardia e della Città metropolitana di Milano. Il Consiglio comunale di Zibido San Giacomo ha votato ieri una mozione proposta dalla lista civica Noi Cittadini, gruppo che rappresenta la maggioranza. "Abbiamo investito oltre 300mila euro dal 2018 a oggi – spiega la sindaca Sonia Belloli – e più recentemente, per sopperire alla carenza di autisti della società che ha l’appalto dall’Agenzia per il servizio di trasporto ... 🔗ilgiorno.it

Ne parlano su altre fonti

Massimo Minella con “Dieci navi per la salvezza” chiude il Pieve Ligure Art Festival 2025; Pieve: “Dieci navi per la salvezza” di e con Massimo Minella; Pieve Ligure Art Festival: l’anteprima di “Dieci navi per la salvezza” chiude la terza edizione invernale; Massimo Minella presenta Dieci navi per la salvezza. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Dieci navi per la salvezza, spettacolo di Massimo Minella e Danila Suzzi - Lo spettacolo nasce dal libro di Massimo Minella Dieci navi per la salvezza. Storie di ebrei in fuga 1933-1941 edito da Mursia nella collana Testimonianze fra cronaca e storia, con la prefazione di ... 🔗mentelocale.it

Pieve: “Dieci navi per la salvezza” di e con Massimo Minella - Teatro Pubblico Ligure Pieve Ligure Art Festival 2025 Terza Stagione invernale Diretta da Sergio Maifredi Teatro Michele Massone di Pieve Ligure Lunedì 5 maggio 2025, ore 21 Teatro Michele Massone, vi ... 🔗msn.com