Massacrata così Carmela Quaranta trovata morta in casa | è caccia al dna

Carmela Quaranta, la donna di 42 anni trovata senza vita la sera di Pasqua nella sua casa a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. L’indagine, inizialmente aperta contro ignoti, ha subito una svolta dopo l’autopsia, che ha riscontrato segni compatibili con uno strangolamento. Alla luce di questi riscontri, la Procura di Nocera Inferiore ha modificato l’ipotesi di reato in omicidio volontario.Gli investigatori stanno ora eseguendo accertamenti irripetibili all’interno dell’appartamento, situato in via Trieste, dove la donna viveva con le sue due figlie.Sotto indagine il compagno: si cerca un DnaA finire nel mirino degli inquirenti è stato il compagno 56enne della vittima, che al momento risulta essere l’unico indagato. 🔗 Thesocialpost.it - “Massacrata così”. Carmela Quaranta trovata morta in casa: è caccia al dna Proseguono senza sosta gli accertamenti dei carabinieri del Ris, giunti da Roma per eseguire rilievi scientifici nell’abitazione di, la donna di 42 annisenza vita la sera di Pasqua nella suaa Mercato San Severino, in provincia di Salerno. L’indagine, inizialmente aperta contro ignoti, ha subito una svolta dopo l’autopsia, che ha riscontrato segni compatibili con uno strangolamento. Alla luce di questi riscontri, la Procura di Nocera Inferiore ha modificato l’ipotesi di reato in omicidio volontario.Gli investigatori stanno ora eseguendo accertamenti irripetibili all’interno dell’appartamento, situato in via Trieste, dove la donna viveva con le sue due figlie.Sotto indagine il compagno: si cerca un DnaA finire nel mirino degli inquirenti è stato il compagno 56enne della vittima, che al momento risulta essere l’unico indagato. 🔗 Thesocialpost.it

