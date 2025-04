Marvel Rivals | Nerf a Cap America e potenziamenti per Winter Soldier e Adam Warlock! Ecco tutte le novità del bilanciamento di fine aprile

Marvel Rivals ha rilasciato un nuovo aggiornamento di bilanciamento datato 30 aprile 2025, con una serie di modifiche che puntano a mantenere il gioco “perfettamente bilanciato, come dovrebbe essere”, citando Thanos. Vediamo insieme tutti i dettagli!Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!VANGUARDCaptain AmericaLa Sentinella della Libertà perde un po’ della sua resistenza.Salute base ridotta da 650 a 600.Doctor StrangeLo Stregone Supremo potrà usare più spesso la sua ultimate grazie al costo energetico ridotto.Costo energetico dell’Occhio di Agamotto ridotto da 3400 a 3100.GrootLa sua capacità di bloccare i nemici subisce un leggero indebolimento.Salute della barriera Ironwood Wall ridotta da 700 a 600.DUELISTSpider-ManLa portata delle sue combo è stata leggermente limitata. 🔗 Imiglioridififa.com - Marvel Rivals: Nerf a Cap America e potenziamenti per Winter Soldier e Adam Warlock! Ecco tutte le novità del bilanciamento di fine aprile Il team diha rilasciato un nuovo aggiornamento didatato 302025, con una serie di modifiche che puntano a mantenere il gioco “perfettamente bilanciato, come dovrebbe essere”, citando Thanos. Vediamo insieme tutti i dettagli!Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!VANGUARDCaptainLa Sentinella della Libertà perde un po’ della sua resistenza.Salute base ridotta da 650 a 600.Doctor StrangeLo Stregone Supremo potrà usare più spesso la sua ultimate grazie al costo energetico ridotto.Costo energetico dell’Occhio di Agamotto ridotto da 3400 a 3100.GrootLa sua capacità di bloccare i nemici subisce un leggero indebolimento.Salute della barriera Ironwood Wall ridotta da 700 a 600.DUELISTSpider-ManLa portata delle sue combo è stata leggermente limitata. 🔗 Imiglioridififa.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Marvel Rivals: PvE in arrivo con le prossime Stagioni? - Il panorama dei giochi PvP accoglie un nuovo protagonista: Marvel Rivals. Questo titolo free-to-play promette di ridefinire l’esperienza di combattimento competitivo, immergendo i giocatori in battaglie adrenaliniche con alcuni dei più iconici supereroi e villain dell’universo Marvel. Con un gameplay dinamico e una varietà di modalità, Marvel Rivals si pone come un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati del genere. 🔗gamerbrain.net

Il CEO di NetEase ha chiesto dei tagli importanti: sono coinvolti Marvel Rivals ed il team di Nagoshi - Il mondo del gaming subisce un nuovo scossone: NetEase sta affrontando un’importante fase di ristrutturazione voluta dal suo CEO, William Ding. La decisione coinvolge Marvel Rivals, che ha rischiato la cancellazione a causa dei costi di licenza Disney, e anche il team di Toshihiro Nagoshi, che ora si trova senza fondi aggiuntivi per completare i suoi progetti. Nel frattempo, lo studio Ouka è stato chiuso, lasciando incerti gli sviluppatori coinvolti. 🔗game-experience.it

Marvel Rivals, come controllare la cronologia delle partite e migliorare il vostro gioco - I videogiochi per cellulari hanno ormai invaso i novelli videogiocatori e Marvel Rivals è sicuramente tra quelli in ascesa in questo periodo. Il titolo sviluppato da NetEase sta conquistando un numero sempre maggiore di giocatori, grazie ad un gameplay immediatamente remunerativo (almeno in termini di adrenalina) e, ovviamente, dal fascino dell’universo Marvel. Se siete, quindi, tra coloro che passano i loro pomeriggi a smanettare sul telefono giocando a Marvel Rivals, tenere traccia delle vostre partite potrebbe darvi anche più di qualche vantaggio nelle vostre strategie. 🔗esports247.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Marvel Rivals: Nerf a Cap America e potenziamenti per Winter Soldier e Adam Warlock! Ecco tutte le novità del bilanciamento di fine aprile. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Marvel Rivals Players Can't Wait For The Captain America Nerfs - Captain America's survivability in Marvel Rivals is frustrating players. Many are hoping that upcoming nerfs make him easier to kill without having to coordinate the entire team. Others say that they ... 🔗msn.com

Upcoming Marvel Rivals Balance Changes Will Finally Nerf Spider-Man - More balance adjustments are headed our way in Marvel Rivals, and it includes a much-requested nerf for Spider-Man. 🔗comicbook.com

Marvel Rivals April 24 Patch: All Buffs and Nerfs - When it comes to live service games like Marvel Rivals, the meta is always changing, and players should expect changes with every season, the recent Marvel Rivals April 24 patch doesn't do much to ... 🔗gfinityesports.com