Marotta vuole sfatare il tabù Champions | Ho visto gli occhi dei ragazzi

Marotta ha parlato a ‘Prima Video’ nell’immediato pre-gara di Barcellona-Inter. A pochi minuti dal fischio d’inizio il presidente nerazzurro ha affermato: “Notti da pazza Inter? Sì, credo che questo sia l’appuntamento più importante, nella competizione più importante. Credo che faremo una bella prestazione perché ho visto voglia e determinazione negli occhi dei ragazzi”.Marotta vuole sfatare il tabù Champions: “Ho visto gli occhi dei ragazzi” (LaPresse) – Calciomercato.itANSIA – “Come gestisco l’ansia da tifoso? La mia è problematica, ai giocatori penserà l’allenatore che è molto bravo. C’è grande consapevolezza che è una partita difficile, c’è un ritorno la settimana prossima e bisogna restare in partita. 🔗 Calciomercato.it - Marotta vuole sfatare il tabù Champions: “Ho visto gli occhi dei ragazzi” Il presidente dei nerazzurri ha parlato prima della sfida con il Barcellona: le sue dichiarazioni nel pre-garaGiuseppeha parlato a ‘Prima Video’ nell’immediato pre-gara di Barcellona-Inter. A pochi minuti dal fischio d’inizio il presidente nerazzurro ha affermato: “Notti da pazza Inter? Sì, credo che questo sia l’appuntamento più importante, nella competizione più importante. Credo che faremo una bella prestazione perché hovoglia e determinazione neglidei”.il: “Hoglidei” (LaPresse) – Calciomercato.itANSIA – “Come gestisco l’ansia da tifoso? La mia è problematica, ai giocatori penserà l’allenatore che è molto bravo. C’è grande consapevolezza che è una partita difficile, c’è un ritorno la settimana prossima e bisogna restare in partita. 🔗 Calciomercato.it

