Marotta | Vista voglia negli occhi dei ragazzi! Modello Inter? Inzaghi determinante 

Marotta è intervenuto prima del fischio d'inizio di Barcellona-Inter, sfida valevole per l'andata delle semifinali di Champions League in programma alle ore 21 al Montjuic. Ecco di seguito quanto dichiarato a Prime Video

Modello Inter – Giuseppe Marotta parla così prima di Barcellona-Inter: «Profumo di serata da Pazza Inter? Sì assolutamente, credo che questo sia forse l'appuntamento più importante nella competizione più importante ma stasera sono convinto che faremo una bella prestazione perché ho visto negli occhi dei ragazzi tanta determinazione e tanta voglia. Come gestisco la mia ansia? La mia è problematica, a quella dei ragazzi ci pensa l'allenatore. Questi appuntamenti li abbiamo già vissuti, dobbiamo essere consapevoli, sarà una sfida difficile, ci sarà anche il ritorno. Non ho mai vinto una Champions League? Sfatato quel mito del non c'è due senza tre, credo di aver messo da parte la cosa.

Calciomercato Juve, i bianconeri mettono gli occhi su quel parametro zero: può sostituire Kenan Yildiz in vista dell’estate! - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, i bianconeri paiono aver individuato il sostituto di Kenan Yildiz in vista dell’estate: si tratta di un colpo a parametro zero! Il portale specializzato sul calciomercato fichajes.com apre uno scenario importante riguardante la Juve. Il club bianconero starebbe pensando di portare a casa le prestazioni di Raheem Sterling. L’inglese è l’obiettivo principale della Vecchia Signora, che sarebbe particolarmente interessato al giocatore soprattutto per in vista di una cessione di Kenan Yildiz in estate. 🔗juventusnews24.com

Alle Molinette nuovi occhi per fratello e sorella che stavano perdendo irreversibilmente la vista - Alle Molinette due fratelli, lui 17 anni e lei 24, affetti da una rarissima malattia genetica ereditaria (Aniridia congenita), sono stati sottoposti ad un delicatissimo intervento chirurgico senza precedenti nella stessa giornata per correggere i gravi problemi visivi, presso la Città della Salute e della Scienza di Torino ospedale Molinette. La loro condizione, presente anche […] The post Alle Molinette nuovi occhi per fratello e sorella che stavano perdendo irreversibilmente la vista appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Mercato Juventus, occhi puntati di nuovo in casa Atalanta: i due sogni della dirigenza in vista per l’estate 2025. I nomi - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, occhi puntati di nuovo in casa Atalanta: i due sogni della dirigenza in vista per l’estate 2025. I nomi individuati dai bianconeri Dopo aver acquistato Teun Koopmeiners nel corso della passata estate, in vista di giugno il mercato Juventus potrebbe nuovamente bussare la porta dell’Atalanta. Due in particolare i nomi finiti nella lista della dirigenza bianconera. 🔗juventusnews24.com

