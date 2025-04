Marotta lo scippa al Barcellona | scelta fatta per il grande colpo

colpo dal Barcellona: ecco la scelta fatta per migliorare la rosa degli attuali campioni d'Italia

Sono state giornate complicate per l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono reduci da tre sconfitte consecutive che hanno reso difficile la stagione.

Marotta lo scippa al Barcellona: scelta fatta per il grande colpo (LaPresse) – Calciomercato.it

La doppia sconfitta in Serie A, contro Bologna e Roma, ha permesso al Napoli di prendere il largo, portandosi a +3. Ora la conquista dello Scudetto si è resa difficile, ma non impossibile come la Coppa Italia. All'eliminazione per mano del Milan non si può più porre rimedio.

Da giorni, però, le attenzioni dei tifosi dell'Inter sono rivolte alla doppia sfida di Champions League contro il Barcellona. Una doppia sfida che potrebbe permettere alla squadra di Simone Inzaghi di scrivere una pagina importante di storia.

A Barcellona elogiano Marotta: “Questa Inter è un capolavoro di gestione sportiva” - Sport elogia l’Inter di Marotta. Il quotidiano di fede blaugrana elogia soprattutto il lavoro di Marotta che ha saputo investire in un mercato sempre più inflazionato senza sprecare denaro. Leggi anche: Marotta: «A Inzaghi e ai ragazzi non c’è nulla da rimproverare. Conterà molto l’aspetto mentale» L’Inter guidata da Marotta è un capolavoro di gestione sportiva Su Sport si legge: Fino al 2018, i nerazzurri hanno incatenato otto stagioni lontano dall’élite, finendo almeno a 20 punti dalla Juventus in Serie A. 🔗ilnapolista.it

Marotta lo scippa ai bianconeri: colpo in difesa per l’Inter - Il colpo in difesa dei nerazzurri sorprende tutti: ecco il prescelto in vista della prossima stagione per rafforzare il pacchetto arretrato Marotta lo scippa ai bianconeri: colpo in difesa per l’Inter (LaPresse) – Calciomercato.itL’Inter di Beppe Marotta continua ad essere la squadra da battere. I nerazzurri, dopo aver conquistato lo Scudetto, sono lì, al primo posto in classifica. La lotta per il titolo, però, in questa stagione, è più agguerrita che mai. 🔗calciomercato.it

Bologna Inter a Pasqua, il calendario affollato è solo un pretesto: il vero motivo della scelta che fa felice anche Marotta! - di RedazioneBologna Inter a Pasqua, il calendario affollato è solo un pretesto: il vero motivo della scelta presa dalla Lega Serie A Ha fatto parecchio discutere la scelta presa dalla Lega Serie A di fissare Bologna Inter, in programma per il 33° turno di campionato, nel giorno della domenica di Pasqua. Non sarà l’unico match in programma quella giornata: in campo anche Empoli-Venezia e Milan-Atalanta. 🔗internews24.com

