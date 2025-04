Marotta | Inter esserci è importante! Come rinunciare a Inzaghi?

Inter. Le parole di Giuseppe Marotta prima della semifinale d'andata di Champions League su Sky Sport.L'ATTACCO – Cresce l'attesa per Barcellona-Inter. Queste le sensazioni di Giuseppe Marotta sul primo atto della semifinale di Champions League: «Il segreto del duo Lautaro Martinez e Marcus Thuram? Principalmente le caratteristiche tecnico e fisiche, una coppia che ha una simbiosi perfetta. Peccato che quest'anno l'abbiamo potuta vedere poco insieme però sono due giocatori di grande valore che si integrano proprio bene. Speriamo che stasera possano aiutarci in questa che è un'impresa. Thuram è stato fermo per un periodo e quindi non sarà al meglio della forma, però la sua presenza anche non al meglio è importante».

Marotta: «Per l’Inter è importante essere in tutte le competizioni! Ecco quanto abbiamo guadagnato dalla Champions…» - di RedazioneMarotta: «Per l’Inter è importante essere in tutte le competizioni! Ecco quanto abbiamo guadagnato dalla Champions…» Le parole del presidente nerazzurro A margine del convegno Merger e Acquisition Summit 2025, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato cosi: LE PAROLE- «Credo che l’importante sia essere presenti nel momento giusto, e noi ci siamo. Siamo su tre competizioni, a giugno ne inizierà un’altra nuova, dove saranno presenti due squadre italiane. 🔗internews24.com

Inter Cagliari, Marotta fissa gli obiettivi: «Il Mondiale per club è un appuntamento importante! Il sogno è alzare quel trofeo…» - Marotta: «Il Mondiale per club è un appuntamento importante! Il sogno è alzare quel trofeo…» Le parole del presidente nerazzurro Mattinata particolare quella che anticipa il match di campionato tra Inter e Cagliari. Nella sala Executive di San Siro viene infatti svelato il trofeo del Mondiale per Club FIFA, giunto ieri a Milano e oggi […] 🔗calcionews24.com

Stadio Milan-Inter, Marotta: “E’ un atto molto importante per i due club” - Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato della proposta mandata ufficialmente da Milan e Inter per l'acquisto dello Stadio San Siro 🔗pianetamilan.it

Marotta: "L'Inter non può fare a meno di Inzaghi per il futuro. Mercato? No a parametri zero, si a investimenti mirati" - Il presidente e amministratore delegato dell`Inter, Beppe Marotta, ha parlato Sky Sport nel pre-partita della semifinale d`andata della Champions League 2024/25. 🔗calciomercato.com

Marotta a Sky: "ThuLa coppia perfetta. Anni straordinari per l'Inter grazie a Inzaghi. Mercato, nessuna rivoluzione" - Dopo Mehdi Taremi, tocca al presidente dell'Inter, Beppe Marotta presentare l'eurosfida di questa sera contro il Barcellona valida per la gara d'andata di semifinale di Champions League. "Perché Lauta ... 🔗msn.com

Inter, Marotta: “Niente da rimproverare ai ragazzi, aspetto mentale importante” - Le dichiarazioni di Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida con la Roma ... 🔗gianlucadimarzio.com