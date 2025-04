Marotta a Prime Video | Ho visto i ragazzi in faccia hanno voglia e determinazione! Modello vincente? Abbiamo costruito un percorso importante…

Marotta a Prime Video: «Ho visto i ragazzi in faccia, hanno voglia e determinazione! Modello vincente? Abbiamo costruito un percorso importante.» Le parole del presidenteIntervenuto ai microfoni di Prime Video, Beppe Marotta, ha parlato cosi nel pre gara di Barcellona Inter, sfida valida per l’andata delle semifinali di Champions:NOTTE DA PAZZA INTER- «Sicuramente, penso che questo sia l’appuntamento più importante nella competizione più importante. Sono convinto che faremo una bella prestazione, ho visto la faccia dei ragazzi e nei loro occhi c’è tanta voglia e tanta determinazione, una cosa determinante in un incontro contro una squadra talentuosa come non mai»COME GESTISCE L’ANSIA DA TIFOSO VERO?– «La mia è problematica, ai giocatori ci penserà il mister che è molto bravo. Però onestamente c’è una grande consapevolezza, questi appuntamenti li Abbiamo vissuti e bisogna essere consapevoli che è un match difficile con un ritorno la settimana prossima. 🔗 Internews24.com - Marotta a Prime Video: «Ho visto i ragazzi in faccia, hanno voglia e determinazione! Modello vincente? Abbiamo costruito un percorso importante…» : «Hoinunimportante.» Le parole del presidenteIntervenuto ai microfoni di, Beppe, ha parlato cosi nel pre gara di Barcellona Inter, sfida valida per l’andata delle semifinali di Champions:NOTTE DA PAZZA INTER- «Sicuramente, penso che questo sia l’appuntamento più importante nella competizione più importante. Sono convinto che faremo una bella prestazione, holadeie nei loro occhi c’è tantae tanta, una cosa determinante in un incontro contro una squadra talentuosa come non mai»COME GESTISCE L’ANSIA DA TIFOSO VERO?– «La mia è problematica, ai giocatori ci penserà il mister che è molto bravo. Però onestamente c’è una grande consapevolezza, questi appuntamenti livissuti e bisogna essere consapevoli che è un match difficile con un ritorno la settimana prossima. 🔗 Internews24.com

