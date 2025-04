Marina di Massa nave incagliata | interdetto per tre mesi il tratto di mare davanti al pontile

Massa ha disposto la chiusura al pubblico del pontile e delle due spiagge libere sia sul lato destro che su quello sinistro del pontile di Marina di Massa in quanto area di cantiere, è arrivata oggi, 30 aprile 2025, anche la decisione della Capitaneria di PortoL'articolo Marina di Massa, nave incagliata: interdetto per tre mesi il tratto di mare davanti al pontile proviene da Firenze Post. 🔗 .com - Marina di Massa, nave incagliata: interdetto per tre mesi il tratto di mare davanti al pontile Dopo l'ordinanza dei giorni scorsi con cui il Comune diha disposto la chiusura al pubblico dele delle due spiagge libere sia sul lato destro che su quello sinistro deldidiin quanto area di cantiere, è arrivata oggi, 30 aprile 2025, anche la decisione della Capitaneria di PortoL'articolodiper treildialproviene da Firenze Post. 🔗 .com

Marina di Massa, nave incagliata: iniziato svuotamento del serbatoio sommerso. Operazioni complesse - Sono iniziate le operazioni riguardanti lo svuotamento del serbatoio ancora pieno di carburante che si trova sul lato sommerso della nave cargo Guang Rong, incagliata contro il pontile di Marina di Massa (Massa Carrara) il 28 gennaio 2025 L'articolo Marina di Massa, nave incagliata: iniziato svuotamento del serbatoio sommerso. Operazioni complesse proviene da Firenze Post. 🔗.com

Marina di Massa, nave incagliata: sopralluogo del sottosegretario Barbaro. Allo studio modalità per la rimozione - "Sono allo studio, a cura del proprietario/armatore, le modalità attraverso le quali il relitto potrà essere rimosso in totale sicurezza dallo specchio acqueo interessato, modalità che verranno esaminate dall'autorità marittima sotto anche la vigilanza del Mase" L'articolo Marina di Massa, nave incagliata: sopralluogo del sottosegretario Barbaro. Allo studio modalità per la rimozione proviene da Firenze Post. 🔗.com

Nave incagliata al pontile di Marina di Massa, via allo svuotamento dei serbatoi - Massa, 11 febbraio 2025 – Sono iniziate al pontile di Marina di Massa le operazioni di svuotamento del carburante della nave cargo Guang Rong incagliatasi la sera del 28 gennaio. Negli ultimi giorni l'area intorno al pontile e la nave sono state oggetto di interventi di sicurezza, con operazioni propedeutiche allo svuotamento, che è partito. Viene usata una pompa per trasferire il gasolio dai serbatoi della nave attraverso tubi stesi lungo il pontile. 🔗lanazione.it

