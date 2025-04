Metropolitanmagazine.it - Maria Giudice, l’emancipazione femminile e la politica

Nello spazio di LetteralMente Donna di oggi, una giornalista e sindacalista che ha dato un enorme contributo per la lotta per i diritti delle donne. Il suo nome èe questa è la sua storia, il giornalismo e la, fonte neripozza.it“No, signori miei, non vi scalmanate tanto, non gridate allo sfacelo. La donna e? nel suo diritto quando prende parte alla lotta della scheda. Sento le donne proletarie che mi dicono: ‘Noi siamo povere, noi abbiamo altro a pensare, eppoi che cosa importa a noi?’. Oh, molto vi deve importare ed anzi a voi piu? che alle altre. Perche? se quando siete ammalate e dovete andare all’Ospedale questo e? male amministrato, siete voi che soffrite; perché se non si concede la refezione scolastica, sono i vostri bimbi che ne sono privi. 🔗 Metropolitanmagazine.it