Mare Fuori 6 Maurizio Careddu | “Rosa sarà al centro Le polemiche di Giacomo Giorgio? Non ce le aspettavamo”

Maurizio Careddu racconta il lavoro su Mare Fuori. Dagli sforzi sulla quinta stagione per "tornare a un racconto di storie più dure", al lavoro su Mare Fuori 6. Quindi la risposta all'attore interprete di Ciro Ricci che ha contestato l'evoluzione del suo personaggio.

