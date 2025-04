Mare Fuori 5 | le anticipazioni trama e cast della quinta puntata

Mare Fuori 5: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata, 30 aprile 2025

Questa sera, mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda la quinta puntata di Mare Fuori 5, la quinta stagione della popolare serie ambientata in un carcere minorile, che torna con nuove storie e personaggi. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni (trama)

Nell'episodio 9, intitolato L'eco del male, Rosa è sconvolta e anche Massimo cerca spiegazioni. I nordici escogitano un piano mentre Carmela è pervasa dal desiderio di vendetta. Beppe aiuta Dobermann e Cucciolo, dopo aver riscosso il premio per il suo lavoro nel clan, riceve un ordine da Carmela. Il ragazzo deve fare i conti con le sue scelte ma in IPM accade qualcosa di inaspettato.

Nell'episodio 10, intitolato Un'altra vita, mentre Cucciolo prende una decisione, Carmela non demorde dai suoi obiettivi e Donna Wanda continua a comandare il clan dal carcere.

