Mare Fuori 5 gli episodi 8 e 9 stasera su Rai 2 | l' amaro addio a un amato personaggio

episodi prima del finale per Mare Fuori 5 e la serie non smette di inanellare un colpo di scena dopo l'altro. Questa sera sui Rai 2 un nuovo appuntamento. Ecco cosa succederà. Dopo una settimana di pausa a causa del cambio dei palinsesti dopo la morte del Papa, Mare Fuori 5 torna stasera su Rai 2 e in prima serata con gli episodi 8 e 9. Manca pochissimo per il finale della quinta stagione, eppure, ci sono ancora tanti (forse troppi) nodi da sciogliere. Nelle due puntate in onda questa sera in chiaro (dopo il passaggio su RaiPlay) i fan si trovano a dire addio a uno dei personaggi più amati. La resa di Cucciolo, caos all'IPM a causa dei milanesi: le anticipazioni di Mare Fuori Come da consuetudine, sono due gli .

