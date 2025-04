Mare Fuori 5 Clotilde Esposito | “Il futuro di Silvia nella serie non è certo in amore io me la cavo meglio”

Clotilde Esposito racconta a Fanpage l'evoluzione di Silvia in Mare Fuori 5. Dal rapporto complicato con la guardia Lino alla storia mai sbocciata con Angelo, l'attrice ammette che, in amore, se la cava "meglio di lei". E insinua il dubbio sul suo futuro nella serie: "Spero che il suo sia stato un addio. Poi, vedremo cosa accadrà". 🔗 racconta a Fanpage l'evoluzione diin5. Dal rapporto complicato con la guardia Lino alla storia mai sbocciata con Angelo, l'attrice ammette che, in, se la cava "meglio di lei". E insinua il dubbio sul suo: "Spero che il suo sia stato un addio. Poi, vedremo cosa accadrà". 🔗 Fanpage.it

Clotilde Esposito: «Silvia di Mare fuori? Spero che abbia il finale che si merita. Una donna si realizza non quando mette su famiglia, ma quando ama quello che fa» - Per la quinta volta l'attrice torna a interpretare nella fiction Rai il ruolo di Silvia, grazie al quale è riuscita ad avere maggiore fiducia in sé stessa e nelle sue capacità 🔗vanityfair.it

Clotilde Esposito: “Mare Fuori? Bisognerebbe ragionarci di più. Il personaggio di Silvia…” - L'attrice che interpreta una delle protagoniste della nota serie Rai ha raccontato l'evoluzione del suo personaggio in un'intervista al Corriere della Sera 🔗golssip.it

Mare fuori 5, Clotilde Esposito video intervista: «Silvia divisa tra due uomini molto diversi tra loro» - La nostra video intervista a Clotilde Esposito, tra i protagonisti della serie Mare fuori 5 nei panni di Silvia, che ci ha raccontato le vicissitudini (anche amorose) del suo personaggio Vi presentiamo la nostra video intervista a Clotilde Esposito, tra i protagonisti della quinta stagione di Mare fuori nei panni di Silvia, che ci ha raccontato le vicissitudini (anche amorose) del suo personaggio. 🔗.com

Mare Fuori 5, Clotilde Esposito: “Il futuro di Silvia nella serie non è certo, in amore io me la cavo meglio” - Clotilde Esposito racconta a Fanpage l’evoluzione di Silvia in Mare Fuori 5. Dal rapporto complicato con la guardia Lino alla storia mai sbocciata con Angelo, l’attrice ammette che, in amore, se la ... 🔗fanpage.it

Clotilde Esposito, chi è Silvia di Mare Fuori: la timidezza, le foto con l'ex tronista, il set: «Le nostre lacrime sono vere» - Grazie a questo film per il cinema, l'attrice ottiene un ruolo nella serie di Canale 5 "Furore" dove interpreta Giuseppina Fiore, recitando al fianco di Rosalinda Cannavò. Clotilde rimane nella ... 🔗leggo.it

Mare Fuori 5, gli episodi 8 e 9 stasera su Rai 2: l'amaro addio a un amato personaggio - Dopo una settimana di pausa a causa del cambio dei palinsesti dopo la morte del Papa, Mare Fuori 5 torna stasera su Rai 2 e in prima serata con gli episodi 8 e 9. Manca pochissimo per il finale della ... 🔗msn.com