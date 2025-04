Mare a emissioni zero | un futuro possibile?

Europa.today.it - Mare a emissioni zero: un futuro possibile? Cosa succederebbe se, un bel giorno, le navi che solcano i nostri mari non lasciassero più traccia del loro passaggio? Può il trasporto marittimo, da sempre considerato uno dei settori più difficili da decarbonizzare, riuscire davvero a reinventarsi e a diventare un modello di sostenibilità? . 🔗 Europa.today.it

Marevivo, 40 anni ostinatamente dalla parte del mare: i successi e sfide per il futuro - Dallo stop all’uso dei cotton fioc alla battaglia per fermare lo scempio ambientale della pesca illegale dei datteri di mare; dalla lotta alle spadare all’istituzione della prima Area Marina Protetta d’Italia, quella di Ustica: sono solo alcune delle battaglie vinte da Marevivo, la storica associazione, oggi Fondazione, per la tutela del mare che quest’anno celebra 40 anni di attività. Successi importanti che hanno portato a leggi più stringenti per la tutela dei nostri mari. 🔗ildenaro.it

Museo del mare, la protesta pacifica di Marine Group: "Tutela e futuro per i lavoratori" - C'è soltanto un muro a dividere l'area dove stamattina è stato tagliato il nastro per l'avvio dei lavori del museo del mare e il cantiere nautico Reggio Marine Group. La storica realtà imprenditoriale sta vivendo da tre anni sotto la minaccia dello sfatto dal molo portuale di ponente perché la... 🔗reggiotoday.it

Mare a emissioni zero: un futuro possibile? - Oggi, mentre la pressione globale verso un futuro a zero emissioni si fa sempre più forte, non è più possibile parlare di navigazione pulita solamente attraverso le domande. Servono risposte: ... 🔗today.it

Un mare sempre più solcato da navi a zero emissioni - Entro il 2050 l’intero settore del trasporto marittimo (che oggi è responsabile del 3% delle emissioni mondiali di CO2) raggiungerà la neutralità carbonica. 🔗ilmattino.it

Il futuro della sostenibilità e l’antica lezione del mare: mobilità verde sempre più blu - Che cosa poteva sembrare il mare a un cittadino delle sponde europee ... siamo posti per il 2050 l’obiettivo di abbattere a zero le emissioni. Con più di vent’anni di anticipo abbiamo già ... 🔗ilgiornale.it