Marco Bonini su Tutto quello che ho 2 | “La storia non avrebbe intensità Spesso la gente non ha capito chi fossi”

Marco Bonini, interprete di Matteo Santovito nella fiction di Canale 5 Tutto quello che ho. L'attore romano parla della sua carriera, della gavetta fatta, dei ruoli che rischiavano di ripetersi: "Per molti di noi è una condanna". Eppure grazie al suo mestiere è riuscito ad inabissarsi nella sua emotività, abbracciando anche la scrittura, come ci racconta parlando del suo ultimo romanzo. 🔗 Intervista a, interprete di Matteo Santovito nella fiction di Canale 5che ho. L'attore romano parla della sua carriera, della gavetta fatta, dei ruoli che rischiavano di ripetersi: "Per molti di noi è una condanna". Eppure grazie al suo mestiere è riuscito ad inabissarsi nella sua emotività, abbracciando anche la scrittura, come ci racconta parlando del suo ultimo romanzo. 🔗 Fanpage.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chi è Marco Bonini: l’attore protagonista della fiction Tutto quello che ho con Vanessa Incontrada - Marco Bonini è il co-protagonista di Vanessa Incontrada in Tutto quello che ho, fiction in onda su Canale5. L'attore, 53 anni, è scrittore, sceneggiatore e ha recitato in Un medico in famiglia e Il paradiso delle signore. È sposato con Sinne Mutsaers e ha due figli: Orlando e Maya.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Tutto Quello Che Ho: Vanessa Incontrada e Marco Bonini protagonisti della nuova Fiction da Stasera su Canale5 - Vanessa Incontrada e Marco Bonini sono i protagonisti di un nuovo appuntamento nella prima serata di Canale5. Arriva la Fiction Tutto quello che ho, pronta a farci scoprire cosa può fare l'istinto di una madre per salvare una famiglia una volta unita e felice, travolta da una tragica e improvvisa scomparsa. 🔗comingsoon.it

Marco Predolin, cosa fa oggi l’ex conduttore: “La tv mi fa schifo. Ho speso tutto in barche a vela” - Marco Predolin, storico conduttore negli anni ’80 e ’90, oggi vive per il mare e le sue barche. In un’intervista […] Continua a leggere Marco Predolin, cosa fa oggi l’ex conduttore: “La tv mi fa schifo. Ho speso tutto in barche a vela” su Perizona.it 🔗perizona.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tutto quello che ho, il gran finale shock: ecco chi ha ucciso Camilla e se Kevin è colpevole o innocente; Marco Bonini, chi è il protagonista di “Tutto quello che ho”? Età, dove vive, malattia, moglie, figli, carrier; Chi è Marco Bonini: l'attore protagonista della fiction Tutto quello che ho con Vanessa Incontrada; Marco Bonini, chi è il protagonista di “Tutto quello che ho”? Età, dove vive, malattia, moglie, figli, carrier. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tutto quello che ho 2 si farà? Ecco cosa sappiamo del futuro della serie TV - La puntata in onda mercoledì 30 aprile è l'ultima della prima stagione, ora sono in molti a chiedersi se Tutto quello che ho 2 si farà. 🔗donnaglamour.it

Tutto Quello Che Ho: Stasera, 30 aprile 2025, il Gran Finale della Fiction con Vanessa Incontrada - Questa sera non perdete il quarto e ultimo appuntamento con Tutto quello che ho, la Fiction con Vanessa Incontrada e Marco Bonini. Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio in onda in prima ser ... 🔗msn.com

Su Canale 5 l’ultima puntata di “Tutto quello che ho”. Cosa succede nel finale della serie? - La miniserie con Vanessa Incontrada giunge al termine. Nel finale, Lavinia dovrà accettare le prove contro Kevin mentre Matteo inizia a dubitare, e il giovane Roberto ruba la pistola del padre per far ... 🔗iodonna.it